Totalni kolaps na jugu Hrvatske, granica paralizirana. Neki iscrpljeni putnici završili na Hitnoj: "Ovo je teror!"

"Stvar je prvenstveno u cestovnoj infrastrukturi, ogromne kolone se već formiraju na izlazu s autoceste, na Karamatićima. U jednom dugom nizu dolaze na granični prijelaz, a mi imamo infrastrukturu do graničnog prijelaza - takvu kakvu imamo", rekao je Antun Ljubić iz Službe za granicu PU dubrovačko-neretvanske za dnevnik.hr.