Mještani pomažu
Totalni kolaps na jugu Hrvatske, granica paralizirana. Neki iscrpljeni putnici završili na Hitnoj: "Ovo je teror!"
Na krajnjem jugu Hrvatske tijekom vikenda vlada potpuni prometni kolaps. Kilometarske kolone stvorile su se prema graničnom prijelazu Karasovići, a pojedini vozači na ulazak u Crnu Goru čekaju više od osam sati.
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Zbog iznimno teške situacije aktiviran je Stožer civilne zaštite Općine Konavle.
Na terenu su policija, vatrogasci i druge službe koje putnicima dijele pitku vodu, dok brojni mještani otvaraju vrata svojih domova kako bi ljudima omogućili korištenje toaleta i predah od dugotrajnog čekanja.
Dio putnika završio na Hitnoj
Načelnik Općine Konavle Božo Lasić upozorio je da višesatna čekanja stvaraju veliku nervozu među putnicima i lokalnim stanovništvom.
Istaknuo je kako su pojedine obitelji zbog iscrpljenosti morale potražiti liječničku pomoć u dubrovačkoj Hitnoj službi, zbog čega je donesena odluka o aktiviranju Stožera civilne zaštite, piše net.hr.
Vozačima se preporučuje da, ako imaju mogućnost, odgode putovanje prema graničnim prijelazima na krajnjem jugu Hrvatske.
Putnici ogorčeni: "Ovo je sramota"
Mnogi putnici nisu skrivali nezadovoljstvo zbog višesatnog čekanja.
Vozač iz Nikšića rekao je da nikad nije vidio ovakve gužve na ovoj prometnici, dok je putnik iz Njemačke ispričao da je kolona u jutarnjim satima bila duga oko 15 kilometara, a tijekom dana smanjila se na približno osam kilometara.
Putnica iz Crne Gore za dnevnik.hr je rekla da s djetetom s autizmom čeka čak 16 sati, ocijenivši da je takva situacija neprihvatljiva.
Nezadovoljstvo su izrazili i brojni lokalni stanovnici, koji tvrde da zbog neprekidnih kolona, policijskih sirena i napetosti više ne mogu normalno funkcionirati.
"Ovo je jednostavno teror, teror jer ne možemo funkcionirati. Cijelu noć smo budni jer non stop su policijske sirene, ljudi se svađaju. Velika je nervoza", rekao je Pero iz Karasovića.
Najprometniji vikend u godini
Iz Policijske uprave dubrovačko-neretvanske poručuju da je riječ o najopterećenijem vikendu u godini, tijekom kojeg je zabilježen promet veći od 40.000 vozila.
"Stvar je prvenstveno u cestovnoj infrastrukturi, ogromne kolone se već formiraju na izlazu s autoceste, na Karamatićima. U jednom dugom nizu dolaze na granični prijelaz, a mi imamo infrastrukturu do graničnog prijelaza - takvu kakvu imamo", rekao je Antun Ljubić iz Službe za granicu PU dubrovačko-neretvanske za dnevnik.hr.
Nadležne službe i dalje apeliraju na vozače za strpljenje te savjetuju da, ako je moguće, odgode putovanje dok se prometne gužve ne smanje.
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