Zaboravite na velike račune: Rashladite dom pametnije, jeftinije i bez klime

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Kako klimatske promjene donose sve toplija ljeta, sve više kućanstava oslanja se na klima-uređaje. No znanstvenici upozoravaju da to nije dugoročno održivo rješenje te da bi klima trebala biti posljednja opcija, a ne prvi izbor za hlađenje prostora.

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Prema podacima Međunarodne agencije za energiju (IEA), klima-uređaji i ventilatori već danas troše oko 10 posto ukupne svjetske električne energije, a očekuje se da će potrošnja dodatno rasti zbog sve češćih toplinskih valova.

Novo istraživanje objavljeno u časopisu Nature Reviews Clean Technology ističe da se domovi mogu učinkovito rashladiti i bez velikog oslanjanja na klimatizaciju. Znanstvenici sa Sveučilišta Novi Južni Wales i Sveučilišta RMIT u Melbourneu analizirali su tehnologije i građevinske materijale koji održavaju nižu temperaturu uz minimalnu potrošnju energije.

Što je najvažnije?

Među najučinkovitijim rješenjima navode sustave radijacijskog i evaporativnog hlađenja, zelene krovove, materijale koji odbijaju sunčevu toplinu te napredne sustave ventilacije. Neka od tih rješenja imaju dodatnu prednost jer zimi pomažu zadržati toplinu u zgradi, piše Nova.rs.

Prema autorima istraživanja, najvažnije je spriječiti da toplina uopće uđe u objekt. Sjenila, reflektirajući materijali, kvalitetna ventilacija i suvremeni građevinski materijali mogu znatno sniziti temperaturu u zatvorenom prostoru prije nego što se uključi klima-uređaj.

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Znanstvenici procjenjuju da bi kombinacija ovih tehnologija mogla smanjiti potrebu za korištenjem klima-uređaja i do 80 posto, dok bi se temperatura u gradovima mogla sniziti za više od četiri Celzijeva stupnja, ovisno o lokalnim klimatskim uvjetima.

Rashlađivanje ne smije biti luksuz

Podsjećaju i da su se ljudi uspješno nosili s vrućinama mnogo prije izuma klima-uređaja. Već su drevni Sumerani gradili kuće koje su omogućavale prirodno strujanje zraka i koristili materijale koji su zadržavali hladnoću u unutrašnjosti.

Autori zaključuju da rashlađivanje ne bi smjelo biti luksuz dostupan samo onima koji mogu podnijeti visoke račune za struju te da bi energetski učinkovita rješenja trebala postati standard moderne gradnje.