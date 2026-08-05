kratkotrajno osvježenje
Snažna oluja pogodila Sloveniju, temperature pale za 10 stupnjeva. Na snazi najviši stupanj upozorenja
Dijelove Slovenije zahvatilo je kratkotrajno osvježenje nakon toplinskih nevremena, no većina zemlje i dalje se bori s iznimno visokim temperaturama. U Ljubljani je osmi dan zaredom izmjereno više od 35 stupnjeva Celzijevih, čime je oboren rekord iz kolovoza 2013. godine.
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Prema podacima slovenske meteorološke službe, toplinski val nastavit će se još danas i sutra, kada će najviše dnevne temperature ponovno prelaziti 35 stupnjeva.
Očekuje se da će osvježenje stići u petak, ali neće dugo trajati – već od subote ponovno se najavljuje rast temperatura.
Stacionarne nevihte— ARSO vreme (@meteoSI) August 5, 2026
⛈️ Na območju med Rakekom in Logatcem je nastala vročinska nevihta, ki povzroča močan naliv, možna je tudi toča. Na Sviščakih je v zadnji uri padlo 23 mm padavin.
⛈️ Nevihtna aktivnost bo v naslednjih urah počasi usihala.#aktualno pic.twitter.com/9TA1tlMsmw
Vrućinska oluja donijela nagli pad temperature
U poslijepodnevnim satima područje između Postojne i Logatca pogodila je toplinska oluja praćena obilnom kišom, a postojala je i mogućnost tuče.
Nevrijeme se kasnije proširilo prema Idriji, gdje je temperatura zbog oborina naglo pala. Dok je u nekim dijelovima Slovenije i dalje bilo gotovo 40 stupnjeva – u Črnomlju je izmjereno 39, a u Metliki 38 stupnjeva – u Idriji se temperatura spustila na samo 23 stupnja, piše 24ur.
Kiša je donijela kratko olakšanje i dijelovima Notranjske, područja oko Cerkniškog jezera te pojedinim mjestima u gorju. Meteorolozi očekuju da će se olujna aktivnost smiriti tijekom nekoliko sati.
U Ljubljani oboren temperaturni rekord
Meteorolozi upozoravaju da je toplinsko opterećenje i dalje vrlo veliko, zbog čega je na snazi najviši stupanj upozorenja za vrućinu.
U glavnom gradu Slovenije osmi uzastopni dan izmjerena je temperatura viša od 35 stupnjeva, čime je nadmašen dosadašnji rekord od sedam takvih dana zaredom iz 2013. godine.
Stručnjaci upozoravaju građane da izbjegavaju najveće vrućine, piju dovoljno tekućine i obrate posebnu pozornost na starije osobe, djecu i kronične bolesnike.
Tropska noć zabilježena i na gotovo 1500 metara nadmorske visine
Ekstremne vrućine nisu zahvatile samo nizine. Meteorolozi su zabilježili neuobičajenu pojavu – tropsku noć na Rogli, na nadmorskoj visini od čak 1495 metara. Tropskom noći smatra se ona tijekom koje temperatura između 22 sata navečer i 22 sata sljedećeg dana ne padne ispod 20 stupnjeva.
Iako su takve noći uobičajene na Primorskom području, u većim gradovima i toplijim predjelima, rijetke su na višim nadmorskim visinama. Na Rogli se temperatura tijekom noći spustila tek do 21 stupanj, a meteorolozi navode kako bi ove godine mogla biti zabilježena čak dva uzastopna takva slučaja.
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