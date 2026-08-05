Postavili novi radar na cesti, u samo 10 tjedana prikupio milijune eura

Lokacija kamere od samog je početka predmet oštrih rasprava. Gradonačelnik Spino d’Adde izjavio je kako se općina zalagala da se radar postavi u blizini obližnjeg mosta gdje vrijedi ograničenje od 70 km/h i gdje su se u prošlosti dogodile teške prometne nesreće. S njim se slaže i talijanska udruga za zaštitu potrošača Codacons, tvrdeći da bi ta pozicija znatno više doprinijela sigurnosti prometa.