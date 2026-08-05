"apsolutni šampion"
Postavili novi radar na cesti, u samo 10 tjedana prikupio milijune eura
Stacionarni radar u sjevernoj Italiji postao je apsolutni šampion u prikupljanju novčanih kazni.
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U roku od samo deset tjedana od postavljanja, registrirano je gotovo 32.000 prekršaja prekoračenja brzine. Prema pisanju talijanskih medija, ukupni iznos izrečenih kazni premašio je nevjerojatnih tri milijuna eura, čime je ova lokacija prestigla godišnje prihode svih radara u nekim od najvećih talijanskih metropola.
Mjerilo je pušteno u rad 30. travnja 2026. godine na brzoj cesti Paullese (SS415) kod mjesta Spino d’Adda u provinciji Cremona, a nadzire promet u oba smjera gdje je ograničenje 110 km/h, piše Fenix.
Većina vozača zatečena u manjim prekoračenjima
Do 9. srpnja kroz radarsku zamku prošla su čak 31.896 prebrza vozila. To u prosjeku iznosi oko 450 prekršajnih naloga dnevno, odnosno dnevni priljev od oko 44.000 eura u proračun.
Podaci pokazuju da je najveći dio vozača granicu prešao tek neznatno – čak 20.063 prekršaja odnosila su se na prekoračenje do 10 km/h. Daljnjih 11.433 vozača vozilo je između 10 i 40 km/h iznad ograničenja. Ekstremna prekoračenja bila su rijetka, no zabilježeno je 85 vozača koji su jurili više od 60 km/h iznad dopuštenog, s izmjerenim brzima i preko 170 km/h.
Gradonačelnik i udruge protiv odabrane lokacije
Lokacija kamere od samog je početka predmet oštrih rasprava. Gradonačelnik Spino d’Adde izjavio je kako se općina zalagala da se radar postavi u blizini obližnjeg mosta gdje vrijedi ograničenje od 70 km/h i gdje su se u prošlosti dogodile teške prometne nesreće. S njim se slaže i talijanska udruga za zaštitu potrošača Codacons, tvrdeći da bi ta pozicija znatno više doprinijela sigurnosti prometa.
Međutim, vlasti provincije Cremona odlučile su se za izlaz Spino Est, pravdajući to zakonskim uvjetima koji zahtijevaju da na dužoj dionici vrijedi jednaka maksimalna brzina, dok se na području mosta ograničenja mijenjaju svakih nekoliko stotina metara.
Nadmašio sve radare u Rimu
Iako u Italiji ne postoji službena rang-lista pojedinačnih radara, usporedba s ukupnim prihodima gradova dovoljno govori o “učinkovitosti” ove lokacije. Rim je, primjerice, u cijeloj 2025. godini od svih svojih radara prikupio 2,3 milijuna eura.
Radar na cesti Paullese tako je u manje od tri mjeseca generirao više novca nego sve radarske zamke u talijanskoj prijestolnici u godinu dana, postavši odmah iza Firence (19,7 mil. €) i Bologne (9,2 mil. €) jedan od najvećih izvora prihoda od prometnih kazni u zemlji.
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