SVE SLUŽBE NA TERENU
Kod Vrsara pao manji zrakoplov!
Hina
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09. lip. 2026. 09:29
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Istarska policija je u utorak oko 8.35 sati zaprimila dojavu da je u Vrsaru, u blizini aerodroma, pao manji zrakoplov, te da je jedna osoba ozlijeđena.
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Na teren su upućene sve hitne službe - policija, vatrogasci i hitna medicinska pomoć.
O događaju je obaviještena Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu, izvijestili su iz Policijske uprave istarske.
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