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SVE SLUŽBE NA TERENU

Kod Vrsara pao manji zrakoplov!

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Hina
|
09. lip. 2026. 09:29
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4.6.2026., Campanoz, Medulin - Nedaleko sportskog aerodroma u Medulinu srusio se manji zrakoplov pri cijem je padu poginulo nekoliko osoba. Sve sluzbe su na terenu. Photo: Sasa Miljevic/PIXSELL
Sasa Miljevic/PIXSELL/Ilustracija

Istarska policija je u utorak oko 8.35 sati zaprimila dojavu da je u Vrsaru, u blizini aerodroma, pao manji zrakoplov, te da je jedna osoba ozlijeđena.

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Na teren su upućene sve hitne službe - policija, vatrogasci i hitna medicinska pomoć.

O događaju je obaviještena Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu, izvijestili su iz Policijske uprave istarske.

USKORO OPŠIRNIJE.

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Teme
istarska policija pad zrakoplova vrsar

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