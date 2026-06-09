Kod Vrsara pao manji zrakoplov!

Sasa Miljevic/PIXSELL/Ilustracija

Istarska policija je u utorak oko 8.35 sati zaprimila dojavu da je u Vrsaru, u blizini aerodroma, pao manji zrakoplov, te da je jedna osoba ozlijeđena.

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Na teren su upućene sve hitne službe - policija, vatrogasci i hitna medicinska pomoć.

O događaju je obaviještena Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu, izvijestili su iz Policijske uprave istarske.

USKORO OPŠIRNIJE.