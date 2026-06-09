Stiže velika promjena vremena: Temperatura će pasti i do 10 stupnjeva

U kasnim popodnevnim i večernjim satima u sjeverozapadnoj i središnjoj Hrvatskoj postoji mogućnost za pljuskove s grmljavinom. Vjetar na kopnu slab do umjeren južnih smjerova, navečer će zapuhati kratkotrajno jak sjeverac. Duž obale će puhati umjeren jugozapadni vjetar i jugo. Najviša temperatura većinom između 27 i 32 Celzijeva stupnja, a temperatura mora se drži između 21 i 23°C. Ako ćete dan provesti na otvorenom, imajte na umu vrlo visok UV indeks, osobito između 10 i 17 sati.



U noći na kopnu mjestimice malo kiše ili pljusak, a zatim će u srijedu opet u većem dijelu Hrvatske prevladavati sunčano. U večernjim satima srijede novo naoblačenje sa sjeverozapada uz mjestimične grmljavinske pljuskove. Na kopnu slab do umjeren sjeveroistočni vjetar, a na Jadranu umjereno i pojačano jugo i jugozapadnjak. Temperatura zraka bez veće promjene u odnosu na današnju, ponegdje na kopnu malo niža.



U četvrtak će u cijeloj zemlji osvježiti uz sjeverni vjetar i buru, a mjestimice će biti kiše i pljuskova. Danju će temperatura biti niža za 5-10 stupnjeva.