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Profesionalne kuharice otkrile kako pravilno ispržiti jaje na oko: Mnogi griješe na samom početku
Iako se na prvi pogled čini kao jedno od najjednostavnijih jela, priprema savršenog jaja na oko često predstavlja izazov. Postizanje idealne teksture bjelanjka i žumanjka zahtijeva više pažnje nego što se obično misli. Četiri profesionalne kuharice su podijelile svoje provjerene savjete za pripremu ovog jela koje svaki put uspijeva.
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Osnivačica platforme Entirely Emmy, Emmy Clinton, autorica kuharica Colu Henry, kuharica Tara Thomas te suvlasnica restorana Monday Diner i kuharica Caroline Schiff otkrile su u čemu se krije tajna ovog svakodnevnog jela.
Jaje prvo razbijte u zdjelicu
Clinton i Schiff savjetuju da se jaje prije pečenja razbije u malu zdjelicu, umjesto izravno u tavu. Na taj se način smanjuje mogućnost pucanja žumanjka ili završavanja komadića ljuske u jelu. Clinton dodatno preporučuje da se jaje pažljivo izlije u tavu kako bi žumanjak ostao netaknut, piše Klix.ba.
Maslac daje najbolji okus
Sve četiri kuharice prednost daju maslacu kao masnoći za pečenje jaja. Preporučuju korištenje izdašne količine maslaca koji se prije dodavanja jajeta treba potpuno otopiti.
Ključ je u kontroli temperature
Mišljenja o idealnoj temperaturi pečenja razlikuju se među stručnjakinjama. Clinton preporučuje pečenje na laganoj vatri, ističući kako upravo kontrola topline i vremena omogućuje postizanje hrskavih rubova bez prepečenog bjelanjka. Previsoka temperatura, upozorava, može rezultirati gumenastom teksturom.
Henry preferira srednje jaku vatru, dok Schiff smatra da je vrlo vruća tava presudna za dobar rezultat. Pritom naglašava da jaje ne treba dirati dok rubovi bjelanjka ne postanu hrskavi.
Koristite jaja sobne temperature
Colu Henry savjetuje da se prije pripreme jaja ostave na sobnoj temperaturi kako bi se ravnomjerno ispekla.
„Ako koristite hladno jaje, postoji rizik da se bjelanjak i žumanjak neće peći jednakom brzinom“, upozorava.
Najbolji izbor je tava s neprianjajućim slojem
Sve kuharice slažu se da je tava s neprianjajućim premazom najbolji izbor za pripremu jaja na oko. Henry dodaje da dobre rezultate može dati i tava od lijevanog željeza, dok kod nehrđajućeg čelika treba koristiti više masnoće kako bi se spriječilo lijepljenje.
Začinite tijekom pečenja
Većina kuharica preporučuje da se jaje začini solju i paprom dok se peče. Tara Thomas povremeno dodaje i sjemenke kako bi jelu dala dodatnu aromu i teksturu.
Prelijevanje maslacem ili kuhanje na pari
Henry i Schiff preferiraju tehniku prelijevanja jajeta otopljenim maslacem tijekom pečenja. Tako se gornji dio bjelanjka ravnomjerno termički obradi, dok rubovi ostaju ugodno hrskavi.
S druge strane, Clinton i Thomas češće koriste metodu kuhanja na pari uz poklopac. Ponekad dodaju i žlicu vode u tavu kako bi se jaje ravnomjerno ispeklo, a pritom zadržalo hrskavu teksturu.
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