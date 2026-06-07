Profesionalne kuharice otkrile kako pravilno ispržiti jaje na oko: Mnogi griješe na samom početku

Clinton i Schiff savjetuju da se jaje prije pečenja razbije u malu zdjelicu, umjesto izravno u tavu. Na taj se način smanjuje mogućnost pucanja žumanjka ili završavanja komadića ljuske u jelu. Clinton dodatno preporučuje da se jaje pažljivo izlije u tavu kako bi žumanjak ostao netaknut, piše Klix.ba.