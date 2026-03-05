Oglas

STRAŠNA NESREĆA

Kombi udario u kamion na A1 kod Desinca, petero ozlijeđenih. Kolona četiri kilometra

author
N1 Info
|
05. ožu. 2026. 08:11
JVP Zagreb
JVP Zagreb

Petero ljudi ozlijeđeno je u naletu kombija na kamion na autocesti A1 kod Desinca.

Oglas

Prometna nesreća na autocesti A1 između čvorova Donja Zdenčina i Jastrebarsko (na 15+300 km) u smjeru Dubrovnika, vozi se jednim prometnim trakom, kolona je oko 4 kilometara, javlja HAK.

Policija je dojavu o prometnoj nesreći zaprimila u četvrtak oko 5.40 sati, dok je oko 7.10 sati jednim prometnim trakom opet pušten promet prema Karlovcu.

U nesreći su dvoje prikliještenih putnika izvlačili vatrogasci, a Hitna pomoć je pozvala i spasilački helikopter.

Kako neslužbeno doznaju 24sata u kombiju koji je sudjelovao u prometnoj nesreći se nalazilo petero ljudi, od toga su troje samostalno izašli, kao i vozač kamiona.

Pročitajte još

Teme
A1 HAK prometna nesreća

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ