STRAŠNA NESREĆA
Kombi udario u kamion na A1 kod Desinca, petero ozlijeđenih. Kolona četiri kilometra
Petero ljudi ozlijeđeno je u naletu kombija na kamion na autocesti A1 kod Desinca.
Prometna nesreća na autocesti A1 između čvorova Donja Zdenčina i Jastrebarsko (na 15+300 km) u smjeru Dubrovnika, vozi se jednim prometnim trakom, kolona je oko 4 kilometara, javlja HAK.
Policija je dojavu o prometnoj nesreći zaprimila u četvrtak oko 5.40 sati, dok je oko 7.10 sati jednim prometnim trakom opet pušten promet prema Karlovcu.
U nesreći su dvoje prikliještenih putnika izvlačili vatrogasci, a Hitna pomoć je pozvala i spasilački helikopter.
Kako neslužbeno doznaju 24sata u kombiju koji je sudjelovao u prometnoj nesreći se nalazilo petero ljudi, od toga su troje samostalno izašli, kao i vozač kamiona.
