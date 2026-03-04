Nova karta Europe pokrenula žestoku raspravu: Jesmo li Balkan, srednja Europa ili nešto treće?

Pojedini su prozvali i Poljake: "Poljaci baš jako žele biti ‘srednja Europa’." Netko je dodao: "Ovo je rijedak slučaj gdje je na karti Mađarska u istoj skupini kao Švicarska." U raspravi o geografiji i logici podjele postavljeno je i pitanje: "Kako Hrvatska može biti istočno od Mađarske koja je središnja, kad je Hrvatska zapadnije od Mađarske?" Drugi komentator ustvrdio je: "Grčka je istočnije od Hrvatske". Među onima koji odlučno brane srednjoeuropski identitet Hrvatske pojavio se i komentar: "Hrvatska je oduvijek bila srednja!" A cijelu polemiku sažeo je ironičan zaključak: "Smiješno je kako ljudi stvaraju karte na temelju osobnih želja."