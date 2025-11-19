Oglas

u pritvoru je

Maloljetnik zapalio hrvatsku zastavu

author
Hina
|
19. stu. 2025. 10:58
Hrvatska zastava
N1/ilustracija

Maloljetna osoba zapalila je hrvatsku zastavu manjih dimenzija na trgovini mješovitom robom u Rogoži kod Garešnice te je nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja uz kaznenu prijavu zbog kaznenog djela povrede ugleda Republike Hrvatske predana pritvorskom nadzorniku.

Oglas

Policijska uprava bjelovarsko-bilogorska objavila je da je u ponedjeljak, 17. studenog, oko 19:40 sati, u naselju Rogoža, zapaljena i oštećena hrvatska zastava manjih dimenzija na trgovini mješovitom robom. 

Dovršenim kriminalističkim istraživanjem utvrđeno je da je počinitelj maloljetna osoba koja je uz kaznenu prijavu zbog počinjenog kaznenog djela povrede ugleda Republike Hrvatske predana pritvorskom nadzorniku.

S obzirom na zakonske odredbe Zakona o sudovima za mladež nismo u mogućnosti iznijeti više podataka o maloljetnom počinitelju, stoji u objavi PU  bjelovarsko-bilogorske.

Teme
maloljetnik policija zastava

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ