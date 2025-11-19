u pritvoru je
Maloljetnik zapalio hrvatsku zastavu
Maloljetna osoba zapalila je hrvatsku zastavu manjih dimenzija na trgovini mješovitom robom u Rogoži kod Garešnice te je nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja uz kaznenu prijavu zbog kaznenog djela povrede ugleda Republike Hrvatske predana pritvorskom nadzorniku.
Oglas
Policijska uprava bjelovarsko-bilogorska objavila je da je u ponedjeljak, 17. studenog, oko 19:40 sati, u naselju Rogoža, zapaljena i oštećena hrvatska zastava manjih dimenzija na trgovini mješovitom robom.
Dovršenim kriminalističkim istraživanjem utvrđeno je da je počinitelj maloljetna osoba koja je uz kaznenu prijavu zbog počinjenog kaznenog djela povrede ugleda Republike Hrvatske predana pritvorskom nadzorniku.
S obzirom na zakonske odredbe Zakona o sudovima za mladež nismo u mogućnosti iznijeti više podataka o maloljetnom počinitelju, stoji u objavi PU bjelovarsko-bilogorske.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas