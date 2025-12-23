Oglas

prihvaćen zahtjev uskok-a

Mikuliću i Krasiću produljen istražni zatvor za još mjesec dana

author
N1 Info
|
23. pro. 2025. 14:40
29.11.2025., Zagreb - Andriji Mikulicu i Goranu Veckovicu odredjen istrazni zatvor. Photo: Sanjin Strukic/PIXSELL
Sanjin Strukic / Pixsell / ILUSTRACIJA / Sanjin Strukic/PIXSELL

HDZ-ovom donedavnom glavnom državnom inspektoru Andriji Mikuliću i Draganu Krasiću produljen je istražni zatvor za još mjesec dana.

Oglas

Sud je prihvatio zahtjev USKOK-a, koji mora ispitati još devet svjedoka u korupcijskom slučaju zbog kojeg su pritvoreni, javlja Index.

Obrana je tvrdila da ne postoji opasnost od utjecaja na svjedoke te je zamjerala USKOK-u da presporo provodi ispitivanja, no sud je te argumente odbio.

Uskoro opširnije

Teme
andrija mikulić dragan krasić

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ