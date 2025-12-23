prihvaćen zahtjev uskok-a
Mikuliću i Krasiću produljen istražni zatvor za još mjesec dana
23. pro. 2025. 14:40
HDZ-ovom donedavnom glavnom državnom inspektoru Andriji Mikuliću i Draganu Krasiću produljen je istražni zatvor za još mjesec dana.
Sud je prihvatio zahtjev USKOK-a, koji mora ispitati još devet svjedoka u korupcijskom slučaju zbog kojeg su pritvoreni, javlja Index.
Obrana je tvrdila da ne postoji opasnost od utjecaja na svjedoke te je zamjerala USKOK-u da presporo provodi ispitivanja, no sud je te argumente odbio.
Uskoro opširnije
