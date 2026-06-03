Operacija KRATOS 2
Velika akcija Europola, sudjelovala i Hrvatska: Razbijena kriminalna mreža ilegalnih streamova
Kriminalne mreže koje zarađuju milijune od nezakonitog pristupa premium sportskim prijenosima te filmskim i televizijskim kanalima bile su meta velike međunarodne operacije koju je koordinirala Bugarska uz potporu Europola.
Sedmomjesečna operacija rezultirala je s 29 uhićenja, razbijanjem devet organiziranih kriminalnih skupina i uklanjanjem više od 27 000 ilegalnih URL-ova za streaming.
Operacija KRATOS 2
Operacija KRATOS 2 okupila je tijela za provedbu zakona iz cijele Europe i drugih dijelova svijeta kako bi se suzbile kriminalne skupine koje profitiraju od neovlaštene distribucije sadržaja zaštićenog autorskim pravima putem sofisticiranih internetskih platformi.
Operacija je trajala od rujna 2025. do travnja 2026. godine, a bila je usmjerena na kriminalnu infrastrukturu koja omogućuje rad ilegalnih IPTV usluga i neovlaštenih streaming platformi u više jurisdikcija.
Organizirani kriminal prilagođava se digitalnom okruženju
Ono što se korisnicima čini kao jeftin pristup premium sadržaju zapravo pokreću složena kriminalna poduzeća. Skupine koje stoje iza ilegalnih streaming usluga sve se više oslanjaju na kompleksnu tehničku infrastrukturu, odvajajući korisnički vidljive internetske stranice od poslužitelja koji hostiraju ilegalni sadržaj te raspoređujući usluge u više država kako bi izbjegle otkrivanje.
Osim što ostvaruju znatnu kriminalnu dobit, takve usluge korisnike izlažu i kibernetičkim prijetnjama, uključujući zarazu zlonamjernim softverom (malware), špijunskim programima (spyware), krađu podataka i druge oblike internetskog iskorištavanja.
Umjesto da se usredotoče isključivo na gašenje internetskih stranica, istražitelji su ciljali širi kriminalni ekosustav koji podržava ove usluge. Takav pristup omogućio je prikupljanje obavještajnih podataka o organiziranim kriminalnim skupinama koje stoje iza platformi te identificiranje ključnih osumnjičenika uključenih u njihovo upravljanje i tehničko održavanje.
Rezultati operacije
Koordinirane aktivnosti dovele su do:
- 29 uhićenja
- 86 identificiranih osumnjičenika
- 148 pretraga domova i drugih objekata
- razbijanja 9 organiziranih kriminalnih skupina
- 59 predmeta upućenih pravosudnim tijelima
- 72 aktivne kaznene istrage
- 169 prijavljenih domena
- 27 332 uklonjena URL-a
- 722 961 identificiranog predmeta koji krši autorska prava
Operacija je također imala koristi od opsežne suradnje s partnerima iz privatnog sektora, čiji su obavještajni podaci pridonijeli identifikaciji i ometanju kriminalne infrastrukture povezane s ilegalnim streaming uslugama.
Zahvaljujući toj suradnji, nadležna tijela identificirala su:
- 4 370 novih domena povezanih s piratskim aktivnostima
- 18 331 IP adresu povezanu s ilegalnim uslugama
- 397 384 URL-a prijavljena za suspenziju ili uklanjanje
- 126 979 dodatnih predmeta koji krše autorska prava
Umjesto fokusiranja isključivo na uklanjanje internetskih stranica, istražitelji su ciljali cijeli kriminalni ekosustav koji podržava takve usluge. Time su prikupili vrijedne informacije o organiziranim kriminalnim skupinama te identificirali ključne osobe odgovorne za njihovo upravljanje i tehničko funkcioniranje.
Potpora Europola
Europol je zajedno s bugarskom Glavnom upravom za borbu protiv organiziranog kriminala (GDBOP) vodio operativnu koordinaciju.
Tijekom operativne faze Europol je olakšavao razmjenu obavještajnih podataka između zemalja sudionica, koordinirao prekograničnu suradnju te pružao operativnu i tehničku podršku nacionalnim tijelima.
Informacije dobivene od partnera iz privatnog sektora razmjenjivane su putem Europolove Sigurne mrežne aplikacije za razmjenu informacija (SIENA), što je istražiteljima omogućilo stvaranje sveobuhvatne obavještajne slike kriminalnog ekosustava i koordiniranje aktivnosti u više jurisdikcija.
Agencija je također podržala prikupljanje i analizu operativnih rezultata radi prepoznavanja novih prijetnji i potpore budućim istragama usmjerenima na mreže digitalnog piratstva.
Sudionici
U operaciji su sudjelovala tijela iz:
Belgije, Bugarske, Hrvatske, Francuske, Grčke, Irske, Italije, Nizozemske, Poljske, Rumunjske, Španjolske, Ujedinjene Kraljevine i Sjedinjenih Američkih Država.
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