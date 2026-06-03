Velika akcija Europola, sudjelovala i Hrvatska: Razbijena kriminalna mreža ilegalnih streamova

Ono što se korisnicima čini kao jeftin pristup premium sadržaju zapravo pokreću složena kriminalna poduzeća. Skupine koje stoje iza ilegalnih streaming usluga sve se više oslanjaju na kompleksnu tehničku infrastrukturu, odvajajući korisnički vidljive internetske stranice od poslužitelja koji hostiraju ilegalni sadržaj te raspoređujući usluge u više država kako bi izbjegle otkrivanje.