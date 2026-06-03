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Dojava o bombi u zagrebačkim trgovačkim centrima: Svi su evakuirani

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03. lip. 2026. 17:39
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Igor Soban/PIXSELL

U trgovačkim centrima Avenue Mall i Arena Centar primljena je dojava o bombi. Zbog toga su evakuirani svi kupci i osoblje

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Tijekom poslijepodnevnih sati stigla je dojava o bombi.

"Zbog dojave o mogućoj prijetnji, Arena Centar je preventivno evakuiran kako bi se nadležnim službama omogućilo provođenje svih potrebnih provjera. Briga za sigurnost posjetitelja i zaposlenika apsolutni je prioritet Arena Centra i u ovakvim situacijama djelujemo brzo i odgovorno. Žao nam je zbog neugodnosti koju su doživjeli svi koji su se zatekli u centru. Zahvaljujemo svima na razumijevanju i suradnji. O svim daljnjim informacijama, uključujući ponovno otvaranje centra, pravovremeno ćemo obavještavati putem naših službenih kanala", istaknuli su u poruci na svojoj Facebook stranici.

Trenutno traje utvrđivanje svih okolnosti, odnosno protueksplozijska provjera.

Teme
bomba dojave o bombi

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