ADAC upozorava: Lopovi sve češće kradu ovaj dio auta, šteta može premašiti 1.000 eura

Glavni razlog krađa su platina, paladij i rodij, metali koji se koriste za smanjenje štetnih emisija ispušnih plinova. Posebno je tražen rodij, čija cijena na tržištu doseže i do 150.000 eura po kilogramu, zbog čega kriminalci sve češće uklanjaju katalizatore koje mogu brzo prodati.