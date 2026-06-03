lov na plemenite metale
ADAC upozorava: Lopovi sve češće kradu ovaj dio auta, šteta može premašiti 1.000 eura
Krađe katalizatora posljednjih godina postaju sve veći problem za vlasnike automobila, osobito starijih benzinskih vozila. Njemački automobilski klub ADAC upozorava da lopovi sve češće ciljaju upravo ovaj dio vozila zbog vrijednih plemenitih metala koje sadrži.
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Glavni razlog krađa su platina, paladij i rodij, metali koji se koriste za smanjenje štetnih emisija ispušnih plinova. Posebno je tražen rodij, čija cijena na tržištu doseže i do 150.000 eura po kilogramu, zbog čega kriminalci sve češće uklanjaju katalizatore koje mogu brzo prodati.
Prema podacima ADAC-a, najugroženiji su stariji automobili kod kojih je katalizator smješten ispod podnice i lako dostupan.
Koji modeli su najčešća meta?
Među modelima koji su posebno česta meta nalaze se VW Polo III, Opel Astra G, Toyota Prius III, Mitsubishi Carisma, Mitsubishi Space Wagon, Seat Arosa, VW Lupo i Honda Jazz.
Kod novijih vozila katalizator je uglavnom ugrađen bliže motoru, što otežava njegovu krađu i smanjuje rizik od napada, piše Fenix magazin.
Stručnjaci preporučuju parkiranje u zatvorenim garažama, a kad to nije moguće, vozilo bi trebalo ostavljati na dobro osvijetljenim i prometnim lokacijama. Dodatnu zaštitu mogu pružiti alarmni sustavi sa senzorima nagiba i vibracija, koji vlasnika mogu odmah upozoriti na pokušaj krađe.
Visoki troškovi zamjene katalizatora
Posljedice krađe mogu biti ozbiljne. Osim što vozilo više ne ispunjava uvjete za sudjelovanje u prometu, bez katalizatora postaje znatno bučnije. U većini slučajeva potrebno ga je odvesti u servis, a troškovi zamjene i ugradnje novog dijela često prelaze 1.000 eura.
ADAC navodi da štetu uglavnom pokriva djelomično ili puno kasko osiguranje, dok će vlasnici vozila koji imaju samo obvezno osiguranje troškove morati podmiriti sami.
Zbog toga stručnjaci posebno upozoravaju vlasnike starijih benzinskih automobila da obrate pozornost na mjesto parkiranja i razmotre dodatne mjere zaštite kako bi smanjili rizik od ove sve češće vrste krađe.
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