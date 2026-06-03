Šef NATO-a upozorava mlade Ruse da će poginuti u ratu u Ukrajini

"Muškarci poput vas koji se pridružuju borbi neće biti obučeni. Oprema koju će vam dati je ispod standarda. Postoji vrlo velika vjerojatnost da ćete umrijeti ili biti ranjeni", rekao je Rutte tijekom konferencije za novinare u Kijevu, obraćajući se izravno "mladim Rusima i njihovim obiteljima".