Zovko: Europski parlament odbacio neutemeljene optužbe o hrvatskom miješanju u lokalne izbore u Srbiji

Na inicijativu zastupnice Zovko, izvješće odbacuje neutemeljene optužbe srbijanskih vlasti o navodnom hrvatskom miješanju i sudjelovanju u provedbi lokalnih izbora održanih u ožujku 2026. godine. Izvješće također snažno osuđuje napade, zastrašivanje, ciljanje i govor mržnje usmjerene protiv manjinskih zajednica u Srbiji, uključujući hrvatsku manjinu, te poziva na punu provedbu antidiskriminacijskog zakonodavstva, učinkovite istrage i procesuiranje zločina motiviranih mržnjom. U tekst su uključeni i zahtjevi da Srbija osigura jednaka prava hrvatskoj manjini kakva srpska manjina uživa u Hrvatskoj, pokaže iskrenu predanost rješavanju otvorenih pitanja hrvatske zajednice te prestane s praksama prisvajanja hrvatske kulturne baštine, osporavanja podrijetla hrvatske književne tradicije i dovođenja u pitanje statusa hrvatskog jezika. Izvješće također izražava žaljenje što od 2025. godine u Srbiji više nema predstavnika nacionalnih manjina na ministarskoj razini, osobito u resoru ljudskih i manjinskih prava.