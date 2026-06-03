Fortenova grupa i Badel 1862 potpisali ugovor o ekskluzivnosti pregovora

Slavko Midzor/PIXSELL

Fortenova grupa i Badel 1862 potpisali su ugovor o ekskluzivnosti pregovora za kupoprodaju kompanija iz grupe pića, priopćila je Fortenova u srijedu.

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Nakon provedenog natjecateljskog procesa u kojem je sudjelovalo više stranaka, Fortenova grupa je odlučila o nastavku pregovora ekskluzivno s tvrtkom Badel 1862.

Pregovori će obuhvatiti stjecanje udjela u društvima Jamnica plus (Hrvatska), MG Mivela (Srbija), Sarajevski Kiseljak (BiH) te Jamnica Ljubljana (Slovenija).

Ugovorne strane će u dobroj vjeri započeti intenzivne pregovore o svim detaljima transakcije. Razdoblje ekskluzivnosti traje do 30. rujna 2026. kada pregovori završavaju, kaže se u priopćenju.

O svim relevantnim informacijama, kompanije će pravovremeno obavijestiti javnost, dodaje se.