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Nakon razmatranja više tvrtki

Fortenova grupa i Badel 1862 potpisali ugovor o ekskluzivnosti pregovora

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Hina
|
03. lip. 2026. 17:56
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Slavko Midzor/PIXSELL

Fortenova grupa i Badel 1862 potpisali su ugovor o ekskluzivnosti pregovora za kupoprodaju kompanija iz grupe pića, priopćila je Fortenova u srijedu.

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Nakon provedenog natjecateljskog procesa u kojem je sudjelovalo više stranaka, Fortenova grupa je odlučila o nastavku pregovora ekskluzivno s tvrtkom Badel 1862.

Pregovori će obuhvatiti stjecanje udjela u društvima Jamnica plus (Hrvatska), MG Mivela (Srbija), Sarajevski Kiseljak (BiH) te Jamnica Ljubljana (Slovenija).

Ugovorne strane će u dobroj vjeri započeti intenzivne pregovore o svim detaljima transakcije. Razdoblje ekskluzivnosti traje do 30. rujna 2026. kada pregovori završavaju, kaže se u priopćenju.

O svim relevantnim informacijama, kompanije će pravovremeno obavijestiti javnost, dodaje se.

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badel 1862 fortenova grupa

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