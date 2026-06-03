spomenuo i domovinski pokret
Plenković: Pobijedili smo i bez povećanja broja zastupnika Hrvata izvan Hrvatske, pobijedit ćemo opet
Premijer Andrej Plenković komentirao je danas odnose s Domovinskim pokretom, kao i položaj Hrvata u Bosni i Hercegovini, s posebnim naglaskom na izborni proces.
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Plenković je istaknuo kako je razgovarao sa koalicijskim partnerima iz Domovinskog pokreta, nakon njihove najave koja se tiče izbora i položaju Hrvata izvan Hrvatske:
"Raspravili smo to, kolege su predstavili otprilike o čemu se radi. Kao što sam i pretpostavio, riječ je o jednom naporu za političku vidljivost. Pitanje izbora u Bosni i Hercegovini na dnevnom redu je godinama. Da bi se izborni sustav promijenio, da bi se Ustav parcijalno promijenio, potreban je konsenzus političkih stranaka i institucija. Hrvatska, niti hrvatski narod u Bosni i Hercegovini, niti političke stranke to, nažalost, ne mogu napraviti same. Prema tome, čuli smo njihove stavove, sugerirali smo da se takve inicijative, koje ipak imaju neke vanjske političke reperkusije, signaliziraju ranije", kaže Plenković.
Na pitanje o povećanju broja zastupnika iz dijaspore, kao i o tome da li se razmišlja o povećanju broja zastupnika iz dijaspore, pogotovo kada se uzme u obzir objavljeni komentar tekst od predsjednikovog savjetnika Miljanića u kojem se kaže da upravo Plenković želi povećati broj glasača, odgovara:
"Ja sam mislio da Milanović brine o Hrvatima iz Bosne i Hercegovine, da mu je to strašno važno. Dakle, zanimljivo je to kako na kontekst za sve ove komentatore, puste dušebrižnike u različitim pozicijama u kojima postoje, o nekakvom vapaju, očaju, da mi sad trebamo povećati broj zastupnika ne bi li pobijedili. Pobijedili smo i bez povećanja broja zastupnika Hrvata izvan Hrvatske zadnja tri puta, pobijedit ćemo opet. To uopće nije tema", kaže.
Nastavlja kako: "Politička ucjena iz 2010. godine, kad se Ustav zbog sasvim drugih razloga, u kontekstu pristupanja članstva u Europsku uniju, trebao mijenjati, i to uopće nije sporno, nakrcali su veliki prijatelji hrvatske dijaspore i veliki prijatelji Hrvata u Bosni i Hercegovini, SDP-ovci predvođeni Milanovićem, političku ucjenu tadašnjoj Vladi Jadranke Kosor da će pristati na izmjene koje su nužne za ulazak u EU, usput smanjiti tada nefiksnu kvotu zastupnika u Hrvatskom saboru."
Kaže, također, da tada ne samo da su reducirali broj, nego su otežali glasovanje našim državljanima koji su isto Hrvati kao i mi: "I ta nekakva, pa mogu reći čak bijedna retorika o tome da trebaju glasati oni koji plaćaju porez, a što? Hrvati izvan Hrvatske ne pridonose hrvatskoj ekonomiji? Ne šalju možda doznake u Hrvatsku, Hrvati iz Bosne i Hercegovine koji su naša braća, nama nisu bitni? Ima ih više od milijun koji žive u Hrvatskoj, da su porijeklom iz Bosne i Hercegovine. Tu se mi strateški razlikujemo. I taj napor sada lijevih aktera, dobro da je ovaj Miljanić dao to priopćenje, da ljudi to malo osvijeste, pa će voditi računa o tome drugi put na izborima."
"To kako oni gledaju na Hrvate izvan Hrvatske je blagotvorno da ljudi otvore oči"; zaključuje Plenković, "valjda im smeta kad financiramo KBC u Mostaru, valjda im smeta kad podržavamo sveučilište u Mostaru,..."
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