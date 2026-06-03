Plenković: Pobijedili smo i bez povećanja broja zastupnika Hrvata izvan Hrvatske, pobijedit ćemo opet

Kaže, također, da tada ne samo da su reducirali broj, nego su otežali glasovanje našim državljanima koji su isto Hrvati kao i mi: "I ta nekakva, pa mogu reći čak bijedna retorika o tome da trebaju glasati oni koji plaćaju porez, a što? Hrvati izvan Hrvatske ne pridonose hrvatskoj ekonomiji? Ne šalju možda doznake u Hrvatsku, Hrvati iz Bosne i Hercegovine koji su naša braća, nama nisu bitni? Ima ih više od milijun koji žive u Hrvatskoj, da su porijeklom iz Bosne i Hercegovine. Tu se mi strateški razlikujemo. I taj napor sada lijevih aktera, dobro da je ovaj Miljanić dao to priopćenje, da ljudi to malo osvijeste, pa će voditi računa o tome drugi put na izborima."