Motociklist poginuo u tunelu Veliki Gložac

PU zagrebačka

Vozač motocikla stranih registarskih oznaka poginuo je u prometnoj nesreći koja se dogodila u nedjelju popodne u tunelu Veliki Gložac na autocesti A6 Rijeka - Bosiljevo, izvijestili su iz operativnog dežurstva Policijske uprave primorsko-goranske.

Podijeli

Prema prvim informacijama, u nesreći je sudjelovao samo motocikl.

Promet je bio prekinut, a sada je ponovno uspostavljen.

U tijeku je očevid na mjestu nesreće kojeg provodi Županijsko državno odvjetništvo.