IZGUBIO KONTROLU
Motociklist poginuo u tunelu Veliki Gložac
Hina
|
12. tra. 2026. 16:06
|
0komentara
Vozač motocikla stranih registarskih oznaka poginuo je u prometnoj nesreći koja se dogodila u nedjelju popodne u tunelu Veliki Gložac na autocesti A6 Rijeka - Bosiljevo, izvijestili su iz operativnog dežurstva Policijske uprave primorsko-goranske.
Prema prvim informacijama, u nesreći je sudjelovao samo motocikl.
Promet je bio prekinut, a sada je ponovno uspostavljen.
U tijeku je očevid na mjestu nesreće kojeg provodi Županijsko državno odvjetništvo.
Teme
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Najnovije
Crna kronika
|
prije 23 min.|
Oglas
Oglas