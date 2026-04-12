IZGUBIO KONTROLU

Motociklist poginuo u tunelu Veliki Gložac

author
Hina
12. tra. 2026. 16:06
PU zagrebačka

Vozač motocikla stranih registarskih oznaka poginuo je u prometnoj nesreći koja se dogodila u nedjelju popodne u tunelu Veliki Gložac na autocesti A6 Rijeka - Bosiljevo, izvijestili su iz operativnog dežurstva Policijske uprave primorsko-goranske.

Prema prvim informacijama, u nesreći je sudjelovao samo motocikl.

Promet je bio prekinut, a sada je ponovno uspostavljen.

U tijeku je očevid na mjestu nesreće kojeg provodi Županijsko državno odvjetništvo.

