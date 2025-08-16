U Gradištu
Muškarac kod Županje poginuo od strujnog udara
Hina
|
16. kol. 2025. 16:32
|
0komentara
Od strujnog udara u Gradištu kod Županje smrtno je stradao muškarac, priopćila je u subotu Policijska uprava vukovarsko-srijemska.
Do strujnog udara došlo je u 13.30, a djelatnici hitne medicinske pomoći su na mjestu događaja konstatirali smrt muškarca.
Očevid je u tijeku.
