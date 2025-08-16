Oglas

Gradištu

Muškarac kod Županje poginuo od strujnog udara

Hina
Hina
|
16. kol. 2025. 16:32
policija PU bjelovarsko-bilogorska
PU bjelovarsko-bilogorska

Od strujnog udara u Gradištu kod Županje smrtno je stradao muškarac, priopćila je u subotu Policijska uprava vukovarsko-srijemska.

Do strujnog udara došlo je u 13.30, a djelatnici hitne medicinske pomoći su na mjestu događaja konstatirali smrt muškarca.

Očevid je u tijeku.

PU vukovarsko-srijemska strujni udar

