Hrvatska pozvana u Trumpov "Odbor za mir"

Hrvatska je dobila poziv Washingtona da se pridruži "Odboru za mir", inicijativi američkog predsjednika Donalda Trumpa za rješavanje sukoba diljem svijeta, kazali su u utorak iz vlade za Hinu, dodajući da će poziv razmotriti.
"Stigao je poziv. Razmotrit ćemo", rekli su iz Vlade za Hinu, no nisu pružili daljnje pojedinosti.
Mnogi strani čelnici, uključujući ruskog predsjednika Vladimira Putina, primili su pozivnice da se pridruže novom Trumpovom tijelu, kojem bi bio na čelu američki predsjednik.
Međutim, još nisu kazali hoće li prihvatiti pozivnicu.
Kina je također ranije u utorak objavila da je primila poziv, ali nije rekla hoće li ga prihvatiti.
Poziv je dobila i Slovenija, objavio je danas premijer Robert Golob.
Francuska namjerava odbiti poziv da se pridruži inicijativi u ovoj fazi, rekao je u ponedjeljak izvor blizak Macronu.
Trump je izvorno predložio osnivanje Odbora za mir kada je prošlog rujna najavio svoj plan za okončanje rata u Gazi, ali sada ga je proširio na sve sukobe u svijetu.
Nacrt povelje koji je američka administracija poslala u oko 60 zemalja predviđa da članice uplate milijardu dolara u gotovini ako žele da njihovo članstvo traje dulje od tri godine, prema dokumentu koji je vidio Reuters.
