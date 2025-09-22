Muškarac se u podrumu otrovao ugljičnim monoksidom i preminuo

Ističu da se nesretni slučaj dogodio u subotu, 20. rujna oko 11 sati, a na mjesto događaja izašla je mrtvozornica. Utvrdila je da se ne radi o nasilnoj smrti već da je smrt nastupila zbog udisanja zraka s niskom koncentracijom kisika, a zbog velikog strujanja ugljičnog monoksida uslijed vrenja mošta.