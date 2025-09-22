u Beretincu
Muškarac se u podrumu otrovao ugljičnim monoksidom i preminuo
Uslijed trovanja ugljičnim monoksidom nastalim prilikom vrenja mošta, u podrumu vikendice u Beretincu u Varaždinskoj županiji preminuo je 71-godišnjak, priopćila je policija u ponedjeljak.
Ističu da se nesretni slučaj dogodio u subotu, 20. rujna oko 11 sati, a na mjesto događaja izašla je mrtvozornica. Utvrdila je da se ne radi o nasilnoj smrti već da je smrt nastupila zbog udisanja zraka s niskom koncentracijom kisika, a zbog velikog strujanja ugljičnog monoksida uslijed vrenja mošta.
Nakon dovršenog postupanja, tijelo nesretnog muškarca predano je članovima obitelji radi ukopa.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
