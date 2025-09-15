TRAGEDIJA u Kaštelima
Muškarca ubila struja dok je prao mini washem
N1 Info
|
15. ruj. 2025. 14:44
|
0komentara
Dok je prao mini washem u dvorištu obiteljske kuće u Kaštelima, 35-godišnjeg muškarca iz Siska ubila je struja.
Nesretan slučaj dogodio se u subotu oko 15 sati. Pozvana je Hitna pomoć. Unatoč pokušajima reanimacije, nesretnom muškarcu nije bilo spasa, javlja Dalmatinski portal.
Policija je obavila očevid na mjestu događaja, a o tragediji je obaviješteno Županijsko državno odvjetništvo u Splitu. Dežurni zamjenik naložio je obdukciju.
