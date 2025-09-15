Oglas

TRAGEDIJA u Kaštelima

Muškarca ubila struja dok je prao mini washem

N1 Info
15. ruj. 2025. 14:44
Hrvoje Jelavic/PIXSELL

Dok je prao mini washem u dvorištu obiteljske kuće u Kaštelima, 35-godišnjeg muškarca iz Siska ubila je struja.

Nesretan slučaj dogodio se u subotu oko 15 sati. Pozvana je Hitna pomoć. Unatoč pokušajima reanimacije, nesretnom muškarcu nije bilo spasa, javlja Dalmatinski portal.

Policija je obavila očevid na mjestu događaja, a o tragediji je obaviješteno Županijsko državno odvjetništvo u Splitu. Dežurni zamjenik naložio je obdukciju.

mini wash struja

