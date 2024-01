Optužen nastavnik koji je godinama seksualno iskorištavao učenice. Prijeti mu do 10 godina zatvora

Podijeli :

Istraga je dovršena lani, iako su se kaznena djela događala prije više od deset godina. Prijeti mu do deset godina zatvora

Općinsko državno odvjetništvo u Varaždinu podiglo je optužnicu protiv 43-godišnjeg nastavnika koji je seksualno iskorištavao polaznice škole u kojoj je radio.

Neke žrtve bile su mlađe od 15 godina. U dva navrata imao je spolni odnos s učenicama, a kako bi ih podčinio iskoristio je svoj položaj koji je imao u školi. Jednom je počinio bludne radnje, dok je ukupno optužen za devet kaznenih djela.

Godine zlostavljanja

Sve se to, kako se navodi u optužnici, događalo u Varaždinu i Puli i to od 2011. do 2016. godine.

Iako je na početku istrage bio u istražnom zatvoru, u međuvremenu je, nakon žalbe, pušten da se brani sa slobode. Određene su mu tek mjere zabrane približavanja žrtvama, zabrane uspostavljanja ili održavanja veze s njima i zabrane obavljanja poslova nastavnika.

