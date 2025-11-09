Pješak poginuo u prometnoj nesreći kod Sv. Filipa i Jakova

PU istarska / Ilustracija

Jedna je osoba poginula, a jedna ozlijeđena u prometnoj nesreći koja se u subotu oko 18:30 sati dogodila na državnoj cesti D-8 na području Svetog Filipa i Jakova, izvijestila je zadarska policija.

Od posljedica nesreće na mjestu događaja preminuo je pješak, dok je drugi sudionik, vozač motocikla, prevezen u Opću bolnicu Zadar na pružanje daljnje liječničke pomoći.

Na mjesto događaja odmah su po dojavi upućene sve žurne službe. Očevidom, kojim je rukovodio županijski državni odvjetnik, utvrđuju se okolnosti nesreće.

Tijekom očevida, od 19 do 22:10 sati, promet tom dionicom bio je privremeno obustavljen te se odvijao obilaznim pravcem.