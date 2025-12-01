OBJAVIO USKOK
Podignuta optužnica protiv pet osoba u aferi Hipodrom: Evo za što ih se sumnjiči
Uskok je nakon provedene istrage podigao optužnicu u aferi Hipodrom protiv petero osumnjičenih zbog višemilijunske malverzacije s naplatom usluga zaštite, ali i navodnih pritisaka i degradacije svjedoka tijekom naknadne istrage u ustanovi Upravljanje sportskim objektima (USO).
Oglas
U tzv. aferi Hipodrom Uskok je krajem travnja zbog naplate zaštite na hipodromu pokrenuo istragu protiv bivšeg direktora USO Koste Kostanjevića te suvlasnika zaštitarske tvrtke Eurolex Domagoja Galića i njegova otca Slavka Galića.
Uskok je u srpnju istragu proširio protiv predsjednika upravnog vijeća USO Gorana Đulića i v. d. ravnateljice Jagode Bončine Franjković, koja je naslijedila ranije uhićenog Kostanjevića, a zbog navodne degradacije zaposlenika koji su svjedočili protiv Kostanjevića.
Uskok je ne otkrivajući identitete u ponedjeljak izvijestio da je dovršio istragu i podigao optužnicu protiv petero osumnjičenih i jedne tvrtke zbog zlouporabe položaja i ovlasti, pomaganja u tom nedjelu, krivotvorenja službene ili poslovne isprave - sve u sastavu zločinačkog udruženja te trgovanja utjecajem i zlouporabe položaja i ovlasti u pokušaju.
Domagoj i Slavko Galić iz istražnog su zatvora pušteni sredinom svibnja nakon priznanja optužbi o izvlačenju i podjeli novca s Kostanjevićem, koji je na slobodu pušten u lipnju nakon što su ispitani svi svjedoci, a Kostanjević je dao ostavku na dužnost ravnatelja USO.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas