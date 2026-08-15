Požar obiteljske kuće: Uhićen 18-godišnjak

Zeljko Lukunic/PIXSELL/Ilustracija

Policija je uhitila 18-godišnjaka zbog sumnje da je počinio kaznena djela dovođenja u opasnost života i imovine općeopasnom radnjom ili sredstvom te prijetnje, nakon požara u kojem je u petak navečer u Ivanovcu u potpunosti izgorjela unutrašnjost obiteljske kuće.

Podijeli

Oglas

Kako je izvijestila u subotu međimurska policija, dojavu o požaru obiteljske kuće u Ulici Josipa Slavenskog u Ivanovcu, u vlasništvu 51-godišnjaka, Operativno-komunikacijski centar Policijske uprave međimurske zaprimio je u 21,53 sati.

Požar su ugasili pripadnici Javne vatrogasne postrojbe Čakovec te dobrovoljnih vatrogasnih društava Gornji Vidovec i Ivanovec.

Unutrašnjost kuće u potpunosti je izgorjela, a prema dosad prikupljenim informacijama, u trenutku izbijanja požara u kući nije bilo nikoga od ukućana. Ozlijeđenih osoba nije bilo, dok je nastala značajna materijalna šteta.

Mjesto događaja je osigurano, a očevid će biti obavljen u subotu prijepodne kako bi se utvrdio uzrok požara i sve druge okolnosti događaja.

Zbog sumnje u počinjenje kaznenih djela dovođenja u opasnost života i imovine općeopasnom radnjom ili sredstvom te prijetnje policija je uhitila 18-godišnjaka i privela ga u službene prostorije Policijske postaje Čakovec.

Kriminalističko istraživanje se nastavlja.