NAKON OČEVIDA
Policija objavile detalje teške nesreće kod Vjesnika: Vozač motocikla preminuo u bolnici
Zagrebačka policija je, nakon očevida, objavila detalje teške prometne nesreće koja se dogodila u subotu navečer na raskrižju kod Vjesnikova nebodera.
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Nesreća se dogodila oko 20:10 kada je 26-godišnji vozač Audija, koji je vozio Zagrebačkom avenijom prema istoku, unatoč zabrani, skrenuo ulijevo i ušao u raskrižje. Pritom nije propustio motocikl koji je iz suprotnog smjera prolazio kroz raskrižje na zeleno svjetlo.
Teško ozlijeđeni 33-godišnji vozač motocikla, je preminuo u KBC-u Sestre milosrdnice. Putnica s motocikla (21) je s teškim ozljedama prevezena u Klinički bolnički centar Zagreb.
Vozač Audija je uhićen zbog sumnje da je izazvao prometnu nesreću.
Za vrijeme obavljanja očevida, od 20:10 do 21:40 sati bio je obustavljen tramvajski promet Savskom cestom.
Policija je objavila da je motociklist vozio bez položenog vozačkog ispita A kategorije.
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