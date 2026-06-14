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NAKON OČEVIDA

Policija objavile detalje teške nesreće kod Vjesnika: Vozač motocikla preminuo u bolnici

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N1 Info
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14. lip. 2026. 11:56
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prometna nesreća
Marko Lukunic/PIXSELL

Zagrebačka policija je, nakon očevida, objavila detalje teške prometne nesreće koja se dogodila u subotu navečer na raskrižju kod Vjesnikova nebodera.

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Nesreća se dogodila oko 20:10 kada je 26-godišnji vozač Audija, koji je vozio Zagrebačkom avenijom prema istoku, unatoč zabrani, skrenuo ulijevo i ušao u raskrižje. Pritom nije propustio motocikl koji je iz suprotnog smjera prolazio kroz raskrižje na zeleno svjetlo.

Teško ozlijeđeni 33-godišnji vozač motocikla, je preminuo u KBC-u Sestre milosrdnice. Putnica s motocikla (21) je s teškim ozljedama prevezena u Klinički bolnički centar Zagreb.

Vozač Audija je uhićen zbog sumnje da je izazvao prometnu nesreću.

Za vrijeme obavljanja očevida, od 20:10 do 21:40 sati bio je obustavljen tramvajski promet Savskom cestom.

Policija je objavila da je motociklist vozio bez položenog vozačkog ispita A kategorije.

Teme
motocikl policija prometna nesreća vjesnik zagreb

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