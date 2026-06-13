policija i hitna na terenu
Nesreća kod Vjesnikovog nebodera. Sudar automobila i motocikla, dvije osobe ozlijeđene
N1 Info
|
13. lip. 2026. 21:09
|
0komentara
Na križanju Savske ulice i Slavonske avenije u Zagrebu, pokraj Vjesnikovog nebodera, večeras je došlo do prometne nesreće u kojoj su ozlijeđene dvije osobe.
Oglas
Kako piše Leona Barić za Jutarnji list, u nesreći su sudjelovali osobni automobil i motocikl.
Ozlijeđene su dvije osobe, vozač motocikla i putnica koja je s njime bila na motociklu.
Hitna pomoć odmah je izašla na mjesto događaja, a težina ozljeda još uvijek nije poznata.
U tijeku je očevid nakon kojeg će biti poznate detaljnije informacije o nesreći.
PROČITAJTE JOŠ
Vijesti
|
prije 43 min.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas