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policija i hitna na terenu

Nesreća kod Vjesnikovog nebodera. Sudar automobila i motocikla, dvije osobe ozlijeđene

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N1 Info
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13. lip. 2026. 21:09
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Policija UNSPLASH
Ilustracija: Max Fleischmann on Unsplash

Na križanju Savske ulice i Slavonske avenije u Zagrebu, pokraj Vjesnikovog nebodera, večeras je došlo do prometne nesreće u kojoj su ozlijeđene dvije osobe.

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Kako piše Leona Barić za Jutarnji list, u nesreći su sudjelovali osobni automobil i motocikl.

Ozlijeđene su dvije osobe, vozač motocikla i putnica koja je s njime bila na motociklu.

Hitna pomoć odmah je izašla na mjesto događaja, a težina ozljeda još uvijek nije poznata.

U tijeku je očevid nakon kojeg će biti poznate detaljnije informacije o nesreći.

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Teme
policija prometna nesreća zagreb

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