Policija se oglasila o akciji EPPO-a: Pod istragom nekoliko osoba

06. svi. 2026. 10:06
Na zahtjev Ureda europskog javnog tužitelja (EPPO) u Zagrebu, u sklopu istrage o mogućoj korupciji i subvencijskim prijevarama povezanim s poljoprivrednim fondovima Europske unije, provode se hitne dokazne radnje u nekoliko županija. O svemu se oglasio se i MUP.

Policijski službenici Policijske uprave sisačko-moslavačke u koordinaciji s Uredom europskog javnog tužitelja u Zagrebu, Policijskim nacionalni uredom za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta, Samostalnim sektorom za financijske istrage Ministarstva financija i Agencijom za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju provode kriminalističko istraživanje nad nekoliko osoba zbog sumnje u počinjenje koruptivnih kaznenih djela vezanih uz subvencijske prijevare u poljoprivredi, napisali su.

Hitne dokazne radnje provode se na području nekoliko policijskih uprava: sisačko- moslavačke, zagrebačke, ličko-senjske, virovitičko-podravske i karlovačke.

Sve osumnjičene osobe bit će predane pritvorskom nadzorniku, dok će policija protiv njih dostaviti kaznenu prijavu Uredu europskog javnog tužitelja u Zagrebu.

