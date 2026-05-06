Policija se oglasila o akciji EPPO-a: Pod istragom nekoliko osoba

Policijski službenici Policijske uprave sisačko-moslavačke u koordinaciji s Uredom europskog javnog tužitelja u Zagrebu, Policijskim nacionalni uredom za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta, Samostalnim sektorom za financijske istrage Ministarstva financija i Agencijom za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju provode kriminalističko istraživanje nad nekoliko osoba zbog sumnje u počinjenje koruptivnih kaznenih djela vezanih uz subvencijske prijevare u poljoprivredi, napisali su.