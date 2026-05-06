Hitne dokazne radnje
Akcija EPPO-a u više hrvatskih županija zbog sumnje na korupciju
Ured europskog javnog tužitelja (EPPO) u Zagrebu pokrenuo je hitne dokazne radnje, poput pretresa, u više županija u sklopu istrage o mogućoj korupciji i subvencijskim prijevarama povezanim s poljoprivrednim fondovima, izvijestilo je europsko tužiteljstvo.
EPPO je precizirao da se dokazne radnje odnose na više hrvatskih državljana osumnjičenih za počinjenje kaznenih djela zlouporabe položaja i ovlasti, primanja i davanja mita, subvencijske prijevare i krivotvorenje isprava, a sve u sklopu zločinačkog udruženja i na štetu financijskih interesa EU.
Tužiteljstvo dodaje kako je provođenje hitnih dokaznih radnji rezultat kriminalističkog istraživanja koje EPPO provodi u suradnji s Policijskom upravom sisačko-moslavačkom, uz potporu Pnuskoka te uz pomoć Policijskih uprava ličko-senjske, karlovačke, zagrebačke i virovitičko-podravske.
Kako je istaknuo EPPO, daljnji detalji zasad neće biti objavljeni da se ne bi ugrozio ishod postupka u tijeku.
EPPO je neovisan ured javnog tužitelja Europske unije, odgovoran je za istragu, kazneni progon i podizanje optužnice za kaznena djela protiv financijskih interesa EU-a.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
