Hitne dokazne radnje

Akcija EPPO-a u više hrvatskih županija zbog sumnje na korupciju

N1 Info , Hina
06. svi. 2026. 09:52
02.05.2024., Zagreb - Dovodjenje uhicenih na ispitivanje u Ured Europskog javnog tuzitelja zbog sumnje na korupciju u aferi Geodezija. Photo: Robert Anic/PIXSELL
Ured europskog javnog tužitelja (EPPO) u Zagrebu pokrenuo je hitne dokazne radnje, poput pretresa, u više županija u sklopu istrage o mogućoj korupciji i subvencijskim prijevarama povezanim s poljoprivrednim fondovima, izvijestilo je europsko tužiteljstvo.

EPPO je precizirao da se dokazne radnje odnose na više hrvatskih državljana osumnjičenih za počinjenje kaznenih djela zlouporabe položaja i ovlasti, primanja i davanja mita, subvencijske prijevare i krivotvorenje isprava, a sve u sklopu zločinačkog udruženja i na štetu financijskih interesa EU.

Tužiteljstvo dodaje kako je provođenje hitnih dokaznih radnji rezultat kriminalističkog istraživanja koje EPPO provodi u suradnji s Policijskom upravom sisačko-moslavačkom, uz potporu Pnuskoka te uz pomoć Policijskih uprava ličko-senjske, karlovačke, zagrebačke i virovitičko-podravske.

Kako je istaknuo EPPO, daljnji detalji zasad neće biti objavljeni da se ne bi ugrozio ishod postupka u tijeku.

EPPO je neovisan ured javnog tužitelja Europske unije, odgovoran je za istragu, kazneni progon i podizanje optužnice za kaznena djela protiv financijskih interesa EU-a.

