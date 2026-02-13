Oglas

NAKON TUČNJAVE

Policija svladala pa vezala agresivnog muškarca (39) tijekom privođenja u Zagrebu: Preminuo je

Hina
13. velj. 2026. 19:39
policija MUP
MUP / Ilustracija

U stanu u Šenovoj ulici u Zagreb u petak nešto iza podneva izbila je tučnjava dvojice muškaraca, nakon koje je jedan od njih napao prolaznicu ispred zgrade, a nedugo potom preminuo u bolnici, izvijestila je Policijska uprava zagrebačka (PUZ) u petak.

Prema policiji, sukobili su se 39-godišnjak i 37-godišnjak. Stariji je potom istrčao na ulicu i fizički napao građanku, no u pomoć su joj priskočili član obitelji i susjed te ga zadržali do dolaska policije. Muškarac nije slušao naredbe policajaca pa su ga svladali i vezali.

Tijekom postupanja mu je pozlilo, nakon čega su policajci odmah započeli reanimaciju do dolaska hitne pomoći. Liječnici su nastavili oživljavanje i prevezli ga u Klinički bolnički centar Zagreb, gdje je ubrzo proglašena smrt 39-godišnjaka, naglasili su iz PUZ-a.

Policija provodi kriminalističko istraživanje kako bi utvrdila sve okolnosti događaja.

Teme
PUZ policija sukob zagreb

