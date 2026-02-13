Policija svladala pa vezala agresivnog muškarca (39) tijekom privođenja u Zagrebu: Preminuo je

Prema policiji, sukobili su se 39-godišnjak i 37-godišnjak. Stariji je potom istrčao na ulicu i fizički napao građanku, no u pomoć su joj priskočili član obitelji i susjed te ga zadržali do dolaska policije. Muškarac nije slušao naredbe policajaca pa su ga svladali i vezali.