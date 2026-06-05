zastupnik možemo!
Bakić o Kostanjeviću: Ponovno bih napravio isto, nismo branili krađu, nego princip
N1 Info
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05. lip. 2026. 15:00
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Saborski zastupnik platforme Možemo Damir Bakić! u N1 Studiju uživo s našom Ninom Kljenak govorio je o optužbama HDZ-a da afera oko Koste Kostanjevića ukazuje na koruptivni model upravljanja Zagrebom, ocijenivši da je riječ o "neviđenoj difamacijskoj kampanji" protiv gradonačelnika Tomislava Tomaševića i njegove stranke. Komentirao je i najnovije političke poteze Domovinskog pokreta, te kako to utječe na odnose unutar vladajuće koalicije.
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