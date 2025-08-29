brzo ugašen
FOTO / Požar u stanu u centru Zagreba
29. kol. 2025. 09:10
Kako doznajemo od zagrebačkih vatrogasaca, u centru grada došlo je do požara u stanu koji je njihovom brzom reakcijom odmah ugašen.
Vatrogasne ekipe u četiri su vozila hitno upućene na Novu Ves, a po dojavi susjeda o požaru u stanu.
Požar je odmah ugašen, a do njega je došlo zbog posude na štednjaku.
