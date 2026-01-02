Prometna nesreća kod Drniša, smrtno stradala jedna osoba

PU splitsko-dalmatinska/ilustracija

Policijska uprava Šibensko – kninska izvijestila je u petak o novoj prometnoj nesreći na prometnicama Šibensko – kninske županije, u nesreći koja se dogodila oko 11,30 sati na području Općine Ružić u blizini Drniša smrtno je stradala jedna osoba.

Prema prvim informacijama, u prometnoj nesreći sudjelovalo je jedno osobno vozilo te je preminula muška osoba, a u tijeku je očevid.

Iz Policijske uprave kažu kako su na teren po dojavi upućene sve žurne službe dok se promet tim dijelom državne ceste odvija bez poteškoća.