Potvrdila policija
Prometna nesreća kod Drniša, smrtno stradala jedna osoba
Hina
|
02. sij. 2026. 14:02
|
0komentara
Policijska uprava Šibensko – kninska izvijestila je u petak o novoj prometnoj nesreći na prometnicama Šibensko – kninske županije, u nesreći koja se dogodila oko 11,30 sati na području Općine Ružić u blizini Drniša smrtno je stradala jedna osoba.
Oglas
Prema prvim informacijama, u prometnoj nesreći sudjelovalo je jedno osobno vozilo te je preminula muška osoba, a u tijeku je očevid.
Iz Policijske uprave kažu kako su na teren po dojavi upućene sve žurne službe dok se promet tim dijelom državne ceste odvija bez poteškoća.
Teme
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Pregled dana
Oglas
Oglas