Prometna nesreća kod Drniša, smrtno stradala jedna osoba

Hina
02. sij. 2026. 14:02
Policijska uprava Šibensko – kninska izvijestila je u petak o novoj prometnoj nesreći na prometnicama Šibensko – kninske županije, u nesreći koja se dogodila oko 11,30 sati na području Općine Ružić u blizini Drniša smrtno je stradala jedna osoba.

Prema prvim informacijama, u prometnoj nesreći sudjelovalo je jedno osobno vozilo te je preminula muška osoba, a u tijeku je očevid.

Iz Policijske uprave kažu kako su na teren po dojavi upućene sve žurne službe dok se promet tim dijelom državne ceste odvija bez poteškoća.

Drniš prometna nesreća

