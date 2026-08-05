31. obljetnica Oluje
Milanović: Srbija se naoružava, uz asistenciju naših saveznika, moramo se pitati - je li to poštena igra?
Predsjednik Republike Hrvatske Zoran Milanović govorio je u Kninu, povodom 31. godišnjice obilježavanja vojne operacije Oluja.
Oglas
"Ovo je bio zajednički rat braće po oružju, neodvojiv jedan od drugog", kazao je Zoran Milanović nakon što je pozdravio prisutne visoke dužnosnike te "Hrvate u BiH i Hrvate u svijetu."
O braniteljima - branitelji
Milanović je nakon toga čestitao svima Dan pobjede, branitelja i domovinske zahvalnosti.
"Od 2012. uveli smo praksu da se na početku svečanosti u ime branitelja obrati branitelj, jer se od onih koji su sudjelovali u tim operacijama može najtočnije, najvjerodostojnije, a s odmakom vremena i najhladnije može čuti što se događalo", kazao je predsjednik Republike.
"Svi mi ostali smo, ja valjda po 10. ili 11. put, dopuna. Braniteljima i svima onima koji su bili uz njih poručujem veliko, duboko, iskreno i ljudsko hvala."
"Dug prema Hrvatskoj"
"Hrvatski narod u BiH vodio je zajednički rat s narodom u Hrvatskoj; neizazvan, nametnut, težak, neperspektivan, bez verbalne, kamoli materijalne pomoći. Mirovni proces u BiH potpisan je nakon intervencije HV, intervencije koja je dogovorena s američkim saveznicima", dodao je.
"To je dug prema Hrvatskoj. Ne bi bilo Daytona da nije bilo hrvatske vojske. To je jednostavna istina. U politici i u povijesti istina je važna."
"Nacionalni interesi nalažu nam da gledamo sebe, da drugima budemo lojalni, pristojni ako je to moguće. Ali i da se previše ne bavimo drugima. Recimo, Srbija. Susjedna država koja je bila sponzor pobune u Hrvatskoj. Knin nije bio srce pobune, ta pobuna došla je iz Beograda."
"Ovih dana i godina slušamo jedne te iste besmislice, netko bi rekao: reviziju povijesti. Povijest nije znanost poput fizike, povijest je vrsta interpretacije, a ona može biti poštenija ili nepoštenija. Ja vjerujem da je naša interpretacija poštena, ali ja sam subjektivan, ja sam predsjednik Hrvatske, Hrvat..."
"Međutim, kada se Srbija naoružava, uz formalnu i direktnu asistenciju nekih od naših formalnih i neformalnih savjetnika i saveznika, moramo se pitati je li to poštena igra. Koliko će nas to koštati?"
Fergusonovo pravilo
"Postoji nešto što je netko nazvao Fergusonovim pravilom, a koje kaže: kada se kamate na javni dug države izjednače s novcem koji država izdvaja za obranu, vrijeme je za povlačenje kočnice i žuto, tj. crveno svjetlo.
Hrvatska je u ovom trenutku prešla tu granicu; SAD, Velika Britanija, Francuska, Italija također. Jedino nije Njemačka. Moramo si postaviti pitanje: što znači pet posto BDP-a za obranu? Trenutačno izdvajamo 2 posto, više nego ikad. Rekao bih, dovoljno. Pet posto? Taj novac neće ići u škole, vrtiće, javni standard. Ići će za njemačko, francusko i američko oružje. Zašto?", pita se predsjednik.
Sve detalje oko obilježavanja 31. godišnjice Oluje možete pratiti OVDJE.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas