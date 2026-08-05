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DISTANCIRANI

FOTO / Pogledajte susret Plenkovića i Milanovića u Kninu

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N1info
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05. kol. 2026. 11:05
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Igor Soban /PIXSELL

Na obilježavanju obljetnice Vojno-redarstvene operacije Oluja u Kninu pozornost je, uz službeni program, privukao i raspored sjedenja najviših državnih dužnosnika.

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Na svečanosti u Kninu okupio se cijeli državni vrh, a predsjednik Republike Zoran Milanović i predsjednik Vlade Andrej Plenković sjedili su odvojeni jednim mjestom. Na fotografijama sa svečanosti ostavljaju dojam kao da izbjegavaju međusobni pogled, a nisu se ni rukovali, piše 24sata.

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Igor Soban /PIXSELL
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Igor Soban /PIXSELL
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Igor Soban /PIXSELL
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Igor Soban /PIXSELL

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Teme
andrej plenković oluja proslava u kninu zoran milanović

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