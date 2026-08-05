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FOTO / Pogledajte susret Plenkovića i Milanovića u Kninu
Na obilježavanju obljetnice Vojno-redarstvene operacije Oluja u Kninu pozornost je, uz službeni program, privukao i raspored sjedenja najviših državnih dužnosnika.
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Na svečanosti u Kninu okupio se cijeli državni vrh, a predsjednik Republike Zoran Milanović i predsjednik Vlade Andrej Plenković sjedili su odvojeni jednim mjestom. Na fotografijama sa svečanosti ostavljaju dojam kao da izbjegavaju međusobni pogled, a nisu se ni rukovali, piše 24sata.
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