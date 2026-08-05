na proslavi Oluje u Kninu
VIDEO / Bulj: "Ovo je sramota, zabranili su braniteljima i narodu da uđu na proslavu"
Gradonačelnik Sinja Miro Bulj rekao je da pripada generaciji koja je nakon devet stoljeća imala priliku i sreću izboriti slobodu Hrvatske te poručio da se hrvatski narod i dalje mora boriti za suverenu i modernu državu, kritiziravši pritom odnos prema braniteljima.
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"Hrvatski narod i dalje se bori i nadam se da ćemo na zajedništvu, a ne na sluganskim politikama, nego na zajedništvu hrvatskih branitelja i svih građana, izgraditi suverenu i modernu Hrvatsku", rekao je Miro Bulj.
"Na najveličanstveniji dan kad bismo svi trebali biti zajedno! I političari koji vode narod i narod u zajedničkoj proslavi. Sramotno je da se ta zrinjevačka kroasan-bojna i činovnici hrvatskih institucija ograđuju od hrvatskih branitelja te da su angažirane tolike policijske i vojne snage. To je i više nego sramotno na današnji dan pobjede, slobode i zajedništva", kaže.
Ocijenio je da je Knin simbol hrvatske pobjede te istaknuo doprinos branitelja iz svih dijelova Hrvatske koji su sudjelovali u oslobađanju grada.
Govoreći o obilježavanju Oluje, kritizirao je udaljavanje pojedinih braniteljskih postrojbi od službenih obilježavanja, poručivši da Dan pobjede treba biti dan zajedništva svih hrvatskih branitelja.
"Kad vidim ove ograde, sad bih ih pobacao. Eto, iskreno. Hrvatski branitelji su tu iza ograde, ljudi koji su gradili ovu državu. Sramotno je pred ovim čelnicima hrvatskih institucija da se grade od hrvatskih branitelja i da su ovolike snage hrvatske policije uključene, više nego i sramotno", poručio je.
Tijek događaja pratimo OVDJE.
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