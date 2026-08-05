VIDEO / Bulj: "Ovo je sramota, zabranili su braniteljima i narodu da uđu na proslavu"

"Na najveličanstveniji dan kad bismo svi trebali biti zajedno! I političari koji vode narod i narod u zajedničkoj proslavi. Sramotno je da se ta zrinjevačka kroasan-bojna i činovnici hrvatskih institucija ograđuju od hrvatskih branitelja te da su angažirane tolike policijske i vojne snage. To je i više nego sramotno na današnji dan pobjede, slobode i zajedništva", kaže.