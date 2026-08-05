Oglas

Izvijestila policija

Prometna nesreća kod Vinkovaca: Jedna osoba poginula, po drugu došao helikopter

author
Hina
|
05. kol. 2026. 10:59
Dodajte N1 u omiljeni Google izvor Više
01.09.2022., Sibenik - Nova policijska vozila i na sibenskim ulicama. Photo: Hrvoje Jelavic/PIXSELL
Hrvoje Jelavic/PIXSELL

Jedna osoba smrtno je stradala, a jedna je ozlijeđena u prometnoj nesreći koja se u srijedu dogodila na državnoj cesti D46 između Vinkovaca i Jankovaca, izvijestila je u srijedu policija.

Oglas

Ozlijeđena osoba helikopterom Hitne medicinske pomoći prevezena je u Klinički bolnički centar Osijek.

Promet na dionici državne ceste D46 zatvoren je od 9.15 sati.

Policija je priopćila da je na mjestu nesreće slijedi i utvrđivanje činjenica prometne nesreće.

PROČITAJTE VIŠE

Teme
prometna nesreća vinkovci

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ