Izvijestila policija
Prometna nesreća kod Vinkovaca: Jedna osoba poginula, po drugu došao helikopter
Hina
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05. kol. 2026. 10:59
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Jedna osoba smrtno je stradala, a jedna je ozlijeđena u prometnoj nesreći koja se u srijedu dogodila na državnoj cesti D46 između Vinkovaca i Jankovaca, izvijestila je u srijedu policija.
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Ozlijeđena osoba helikopterom Hitne medicinske pomoći prevezena je u Klinički bolnički centar Osijek.
Promet na dionici državne ceste D46 zatvoren je od 9.15 sati.
Policija je priopćila da je na mjestu nesreće slijedi i utvrđivanje činjenica prometne nesreće.
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