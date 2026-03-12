Oglas

plinski pištolj

Pucnjava na zagrebačkom Borovju. Uhićena jedna osoba, nema ozlijeđenih

N1 Info
|
12. ožu. 2026. 14:18
Zeljko Lukunic / Pixsell / ilustracija

Na zagrebačkom Borovju došlo do pucnjave, javlja Jutarnji.

Isto je, javlja Jutarnji list, potvrdila i zagrebačka policija. Na sreću, nema smrtno stradalih ni ozlijeđenih.

- Nema ozlijeđenih. Jedna je osoba, koja se dovodi u sumnju za zločin, uhićena - rekla je Marija Goatti, glasnogovornica Policijske uprave zagrebačke.

Prema dosadašnjim saznanjima, vjerojatno se radi o plinskom pištolju.

