plinski pištolj
Pucnjava na zagrebačkom Borovju. Uhićena jedna osoba, nema ozlijeđenih
N1 Info
12. ožu. 2026. 14:18
Na zagrebačkom Borovju došlo do pucnjave, javlja Jutarnji.
Isto je, javlja Jutarnji list, potvrdila i zagrebačka policija. Na sreću, nema smrtno stradalih ni ozlijeđenih.
- Nema ozlijeđenih. Jedna je osoba, koja se dovodi u sumnju za zločin, uhićena - rekla je Marija Goatti, glasnogovornica Policijske uprave zagrebačke.
Prema dosadašnjim saznanjima, vjerojatno se radi o plinskom pištolju.
