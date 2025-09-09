nakon svađe
Pucnjava u Dubravi: Teško ranjen muškarac
N1 Info
|
09. ruj. 2025. 12:10
|
0komentara
U zagrebačkoj Dubravi jučer rano ujutro je ranjen 46-godišnji muškarac.
Oglas
Kako je izvijestila policija, oko 4.45 sati je u Otočačkoj ulici, nakon verbalnog sukoba, prema njemu 36-godišnjak ispalio hitac iz vatrenog oružja s namjerom da ga ubije.
Muškarac je teško ozlijeđen te mu je liječnička pomoć pružena u Kliničkoj bolnici Dubrava.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas