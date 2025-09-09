Oglas

nakon svađe

Pucnjava u Dubravi: Teško ranjen muškarac

author
N1 Info
|
09. ruj. 2025. 12:10
policija-svjetla-uzbuna-ilust
Tanjug,AP/Miguel Angel Morenatti

U zagrebačkoj Dubravi jučer rano ujutro je ranjen 46-godišnji muškarac.

Oglas

Kako je izvijestila policija, oko 4.45 sati je u Otočačkoj ulici, nakon verbalnog sukoba, prema njemu 36-godišnjak ispalio hitac iz vatrenog oružja s namjerom da ga ubije.

Muškarac je teško ozlijeđen te mu je liječnička pomoć pružena u Kliničkoj bolnici Dubrava.

Teme
dubrava kb dubrava pucnjava u dubravi

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ