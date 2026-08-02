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velika zarada

"Spider-Man: Novo doba" imao drugu najbolju premijeru u SAD-u u povijesti

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Hina
|
02. kol. 2026. 20:01
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World premiere for the film Spider-Man: Brand New Day. REUTERS/Mario Anzuoni/File Photo
REUTERS/Mario Anzuoni

"Spider-Man: Novo doba" donio je 927 milijuna dolara prihoda od prodaje ulaznica diljem svijeta u prvom vikendu prikazivanja, od čega 355 milijuna dolara u Sjedinjenim Državama i Kanadi, čime je postao druga najbolja domaća premijera svih vremena.

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Kriminal buja, a svijet kao da je zaboravio tko je Spider-Man. Film je to u kojem već četvrti put Tom Holland utjelovljuje tog superheroja u čijoj se mreži nitko ne bi volio naći. 

A Zendaya, Hollandova supruga, glumi MJ, ljubav Parkerova života.

"'Spider-Man: Novo doba' u osnovi je film o prijateljstvu, o onome što veže sve naše živote, i baš je to odjeknulo kod publike svih dobnih skupina i diljem svijeta", rekao je Tom Rothman, predsjednik i glavni izvršni direktor Sony Picture Group Entertainmenta.

Podaci tvrtke Rentrak pokazuju da je novi Spider-Man imao najveću domaću bruto zaradu na otvaranju još od pandemije covida-19 i drugu najveću svih vremena, iza filma o superherojima "Avengers: Endgame" iz 2019. godine, koji je u Sjedinjenim Državama i Kanadi zaradio 467 milijuna dolara. Iznos je prilagođen inflaciji.

Na međunarodnoj razini film je zaradio 572 milijuna dolara od prodaje ulaznica za prvi vikend prikazivanja, a Kina je prednjačila na međunarodnim tržištima sa 121 milijunom dolara prodaje ulaznica, prema studiju.

"Spider-Man: Novo doba" dodatak je na već ionako uspješno ljeto na kino blagajnama, potaknuto velikim izdanjima poput "Priče o igračkama 5" i "Odiseje".

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