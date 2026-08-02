U koja jela se stavlja bosiljak

Pho, vijetnamska juha od polagano kuhanih goveđih kostiju, zvjezdastoga anisa i cimeta s rižinim rezancima, poslužuje se uz poseban pladanj sa svježim listovima bosiljka, mungo klicama, kolutima crvene čili papričice i četvrtinama limete. Svaki gost u svoju zdjelu dodaje koliko mu odgovara. Tajlandsko jelo pad kra pao s mljevenim pilećim ili goveđim mesom, češnjakom, čilijima i listovima svetoga bosiljka jedno je od najpoznatijih uličnih jela u Bangkoku. Limunski bosiljak, treća azijska sorta s izraženim notama citrusa, dobro se uklapa u marinade za piletinu, u lagane salate od krastavca i u parenu bijelu ribu sa svježim đumbirom.