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Povijest, tradicija, adrenalin

FOTO / Objavljen popis povijesnih sportskih događaja u Europi koje vrijedi vidjeti uživo, jedan je u Hrvatskoj

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02. kol. 2026. 16:07
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Castells Competetion in Tarragona. (Photo by LLUIS GENE / AFP)
AFP/LLUIS GENE

Sportski turizam posljednjih godina bilježi veliki rast, a 2026. dodatno su ga potaknuli Zimske olimpijske igre i Svjetsko nogometno prvenstvo.

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Sve više putnika putuje kako bi uživo doživjeli jedinstvenu atmosferu velikih natjecanja, no neka od najzanimljivijih sportskih iskustava u Europi imaju stoljetnu tradiciju i predstavljaju mnogo više od samog sporta.

Od srednjovjekovnih viteških nadmetanja i utrka konja do ljudskih piramida i hrvanja u ulju, ovo su povijesni sportski događaji koje vrijedi uvrstiti na popis putovanja.

Riders start the race of the "Palio di Siena". (AP Photo/Paolo Lazzeroni)
AP/Paolo Lazzeroni

Palio di Siena, Italija

Jedna od najpoznatijih povijesnih utrka konja održava se dva puta godišnje, 2. srpnja i 16. kolovoza, na glavnom trgu u Sieni. Tradicija seže u 17. stoljeće, a u utrci sudjeluje deset od ukupno 17 gradskih četvrti, poznatih kao contrade, piše Euronews.

Jahači i konji voze tri kruga oko trga Piazza del Campo, dok tisuće gledatelja prate jedan od najemotivnijih događaja u Italiji. Posebno je zanimljivo slavlje dan nakon utrke, kada pobjednička četvrt organizira veliku povorku ulicama grada.

Calcio Storico. (Photo by FILIPPO MONTEFORTE / AFP)
AFP/FILIPPO MONTEFORTE

Calcio Storico Fiorentino, Italija

Firenca njeguje jedan od najneobičnijih sportova na svijetu. Calcio Storico, čiji korijeni sežu u 16. stoljeće, kombinacija je nogometa, ragbija i hrvanja.

Grad je podijeljen na četiri povijesne četvrti čije se momčadi natječu na pješčanom terenu u središtu Firence. Utakmice traju 50 minuta, a zbog gotovo nepostojećih ograničenja fizičkog kontakta smatraju se među najžešćim sportskim natjecanjima u Europi. Finale se tradicionalno održava 24. lipnja, na blagdan svetog Ivana Krstitelja.

Velka Pardubicka Steeple-Chase in Pardubice city.AFP PHOTO/JOE KLAMAR (Photo by JOE KLAMAR / AFP)
AFP/JOE KLAMAR

Velká Pardubická, Češka

Najstarija europska preponska utrka na otvorenom održava se u Pardubicama od 1874. godine i slovi za jednu od najtežih konjičkih utrka na svijetu.

Staza duga gotovo sedam kilometara sadrži 31 prepreku, uključujući poznati Taxisov jarak, koji predstavlja najveći izazov natjecateljima. Utrka se održava druge nedjelje u listopadu, a kroz povijest bilo je godina u kojima nijedan natjecatelj nije uspio završiti utrku.

Castells Competetion in Tarragona. (Photo by LLUIS GENE / AFP)
AFP/LLUIS GENE

Concurs de Castells, Španjolska

Grad Tarragona domaćin je najpoznatijeg natjecanja u gradnji ljudskih piramida, tradicije koja potječe iz 18. stoljeća i nalazi se na UNESCO-ovu popisu nematerijalne kulturne baštine.

Natjecateljske ekipe osvajaju bodove prema visini tornjeva i njihovoj složenosti. Održava se svake dvije godine i privlači desetke tisuća gledatelja, a ulaznice redovito budu rasprodane mjesecima unaprijed.

Kirkpinar oil wrestling tournament. AFP PHOTO / OZAN KOSE (Photo by Ozan KOSE / AFP)
AFP/OZAN KOSE

Kırkpınar, Turska

Festival hrvanja u ulju u Edirneu održava se od 1350. godine i nosi Guinnessov rekord kao najstarije kontinuirano sportsko natjecanje na svijetu.

Natjecatelji, premazani maslinovim uljem i odjeveni u tradicionalne kožne hlače, bore se tijekom trodnevnog festivala krajem lipnja. Pobjednik je onaj koji uspije steći odlučujuću kontrolu nad protivnikom, a pojedine borbe mogu trajati gotovo sat vremena.

Federalni festival švicarskog hrvanja i alpskih sportova, Švicarska

Najveći festival tradicionalnih švicarskih sportova održava se svake tri godine od 1895. godine.

Program uključuje švicarsko hrvanje (Schwingen), natjecanje Hornussen, koje podsjeća na kombinaciju bejzbola i golfa, te bacanje velikog kamena (Steinstossen). Posljednje izdanje okupilo je više od 50.000 gledatelja, a sljedeći domaćin 2028. bit će grad Thun.

10.08.2025., Sinj - 310. Sinjska alka. Photo: Ivana Ivanovic/PIXSELL
Ivana Ivanovic/PIXSELL

Sinjska alka, Hrvatska

Među najpoznatijim europskim povijesnim natjecanjima nalazi se i hrvatska Sinjska alka, viteški turnir koji se održava svakog prvog vikenda u kolovozu još od početka 18. stoljeća.

Alkari u punom galopu kopljem gađaju željeznu alku obješenu iznad staze, pri čemu središnji krug donosi najveći broj bodova. Natjecanje je uvršteno na UNESCO-ov popis nematerijalne kulturne baštine čovječanstva, a tijekom više od 300 godina tek je nekolicina alkara uspjela pogoditi središte alke u sva tri trka.

Highland Games. (Photo by Andy Buchanan / AFP)
AFP/ANDY BUCHANAN

Highland Games, Škotska

Tradicionalne Highland Games održavaju se diljem Škotske od 19. stoljeća i predstavljaju spoj sporta, glazbe i škotske kulture.

Posjetitelji mogu pratiti natjecanja u bacanju balvana, kamena i škotskog čekića, uz nastupe svirača gajdi i folklorne programe. Najveće igre održavaju se krajem kolovoza u Dunoonu, dok se prestižno okupljanje u Braemaru tradicionalno održava početkom rujna uz nazočnost članova britanske kraljevske obitelji.

Povijesna sportska natjecanja diljem Europe danas nisu samo prilika za vrhunski sportski doživljaj, već i jedinstven način upoznavanja lokalne tradicije, kulture i običaja koji se prenose s generacije na generaciju.

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Teme
povijesni sportski događaji putovanja sinjska alka sportski turizam

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