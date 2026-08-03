Igor Soban/PIXSELL

Pojačan je promet na svim važnijim cestama u smjeru mora, osobito na autocestama. Vozače upozoravamo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, izvijestio je HAK,

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A1 Zagreb-Split-Dubrovnik

vrlo je gust ﻿promet na dionici između čvora Lučko i čvora Bosiljevo 2 u smjeru mora, vozi se u kolonama u pokretu uz povremene zastoje

A2 Zagreb-Macelj

kolona na naplati Trakošćan u smjeru Zagreba duga je oko 1 km

A3 Bregana-Lipovac

na zagrebačkoj obilaznici pojačan je promet prema naplatnim postajama Lučko iz smjera Buzina kolona je oko 4 km, a iz smjera Zagreb zapad kolona je oko 4 km

prometna nesreća ﻿između čvora Kosnica i čvora Jakuševec u smjeru Bregane, kolona je oko 2 km

HAK

A4 Goričan-Zagreb

zastoj i kolona od čvora Popovec prema čvoru Zagreb istok

A7 Rupa-Šmrika

prometna nesreća na riječkoj obilaznici između čvora Škurinje i čvora Orehovica na kolniku u smjeru Križišća, kolona je oko 3 km

DC1 Zagreb-Karlovac-Split

vrlo je gust promet od Zagreba prema Karlovcu, kolona je pred Kalovcem iz smjera Jastrebarskog oko 8 km

u zoni radova između Knina i Gračaca kod Otrića vozi se usporeno

DC8 Jadranska magistrala

zbog prometne nesreće u Šibeniku vozi se jednom trakom uz regulaciju policije.