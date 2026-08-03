Naoružajte se strpljenjem
Ogromna kolona na A1
Pojačan je promet na svim važnijim cestama u smjeru mora, osobito na autocestama. Vozače upozoravamo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, izvijestio je HAK,
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A1 Zagreb-Split-Dubrovnik
- vrlo je gust promet na dionici između čvora Lučko i čvora Bosiljevo 2 u smjeru mora, vozi se u kolonama u pokretu uz povremene zastoje
A2 Zagreb-Macelj
- kolona na naplati Trakošćan u smjeru Zagreba duga je oko 1 km
A3 Bregana-Lipovac
- na zagrebačkoj obilaznici pojačan je promet prema naplatnim postajama Lučko iz smjera Buzina kolona je oko 4 km, a iz smjera Zagreb zapad kolona je oko 4 km
- prometna nesreća između čvora Kosnica i čvora Jakuševec u smjeru Bregane, kolona je oko 2 km
A4 Goričan-Zagreb
- zastoj i kolona od čvora Popovec prema čvoru Zagreb istok
A7 Rupa-Šmrika
- prometna nesreća na riječkoj obilaznici između čvora Škurinje i čvora Orehovica na kolniku u smjeru Križišća, kolona je oko 3 km
DC1 Zagreb-Karlovac-Split
- vrlo je gust promet od Zagreba prema Karlovcu, kolona je pred Kalovcem iz smjera Jastrebarskog oko 8 km
- u zoni radova između Knina i Gračaca kod Otrića vozi se usporeno
DC8 Jadranska magistrala
- zbog prometne nesreće u Šibeniku vozi se jednom trakom uz regulaciju policije.
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2. kol.
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