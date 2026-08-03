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Naoružajte se strpljenjem

Ogromna kolona na A1

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N1 Info , Hina
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03. kol. 2026. 07:11
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09:08
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01.08.2026., Zagreb - Guzve i povremeni zastoj na naplatnim kucicama Lucko prema i iz smjera mora. Photo: Igor Soban/PIXSELL
Igor Soban/PIXSELL

Pojačan je promet na svim važnijim cestama u smjeru mora, osobito na autocestama. Vozače upozoravamo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, izvijestio je HAK,

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A1 Zagreb-Split-Dubrovnik

  • vrlo je gust ﻿promet na dionici između čvora Lučko i čvora Bosiljevo 2 u smjeru mora, vozi se u kolonama u pokretu uz povremene zastoje

A2 Zagreb-Macelj

  • kolona na naplati Trakošćan u smjeru Zagreba duga je oko 1 km

A3 Bregana-Lipovac

  • na zagrebačkoj obilaznici pojačan je promet prema naplatnim postajama Lučko iz smjera Buzina kolona je oko 4 km, a iz smjera Zagreb zapad kolona je oko 4 km
  • prometna nesreća ﻿između čvora Kosnica i čvora Jakuševec u smjeru Bregane, kolona je oko 2 km
HAK
HAK

A4 Goričan-Zagreb

  • zastoj i kolona od čvora Popovec prema čvoru Zagreb istok

A7 Rupa-Šmrika

  • prometna nesreća na riječkoj obilaznici između čvora Škurinje i čvora Orehovica na kolniku u smjeru Križišća, kolona je oko 3 km

DC1 Zagreb-Karlovac-Split

  • vrlo je gust promet od Zagreba prema Karlovcu, kolona je pred Kalovcem iz smjera Jastrebarskog oko 8 km
  • u zoni radova između Knina i Gračaca kod Otrića vozi se usporeno

DC8 Jadranska magistrala

  • zbog prometne nesreće u Šibeniku vozi se jednom trakom uz regulaciju policije.

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Teme
a1 autoceste gužve hak promet

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