Pinezić: Ljudi se mogu početi osjećati nepoželjnima u Hrvatskoj, ako nemaju debeli novčanik

"Smještaj u domaćinstvu je izvor drugog dohotka i iznajmljivači ne ostvaruju ni zdravstvena ni mirovinska prava - to je dohodak na temelju imovinskih prava. Osim paušalnog poreza, tu je i paušalna turistička pristojba, pa turisitčka članarina, povećane komunalne usluge upravo za usluge smještaja u domaćinstvu, skuplje čišćenje, repromaterijal, u mnogim sredinama i povećana cijena vode. Sve im se povećalo, pa je ukupan teret na cijenu smještaja 50 posto, a kad bi se računala amortizacija, tada bi trošak iznosio preko 70 posto. Nepravedno je izvlačiti iz konteksta samo jedan trošak", ustvrdio je turistički stručnjak i napomenuo kako zbog svega toga postajemo cjenovno neatraktivna destinacija.