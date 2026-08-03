Iz Hrvatske u Italiju može se i preko mora. Provjerili smo brodske linije i cijene

U Anconu se, ali trajektom koji prevozi i motorna vozila, može stići i iz Splita. U vrhu turističke sezone do 1. rujna polasci iz Splita su utorkom u 10 i srijedom u 20 sati. Plovidba utorkom traje devet sati, a srijedom 11 sati. Trajekt iz Ancone za Split isplovljava utorkom u 22 i četvrtkom u 10 sati. Na istoj liniji tijekom ljetne sezone prometuje i trajekt talijanskog brodskog prijevoznika SNAV. Iz Ancone kreće ponedjeljkom, srijedom i petkom u 19.30, subotom u 21.30, dok iz Splita za Anconu kreće utorkom, četvrtkom i nedjeljom u 19,30 i subotom u 10 sati. Putovanje traje deset i pol sati.