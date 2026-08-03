U ANCONU, BARI I VENECIJU
Iz Hrvatske u Italiju može se i preko mora. Provjerili smo brodske linije i cijene
Prema nedavno objavljenim podacima Državnog zavoda za statistiku (DZS) o turističkoj aktivnosti stanovništva Republike Hrvatske u 2025. godini, lani su Hrvati ostvarili 5,4 milijuna privatnih višednevnih putovanja. Od toga je 3,4 milijuna putovanja ostvareno u Hrvatskoj, a dva milijuna u stranim zemljama.
Od putovanja u strane zemlje, Hrvati su već tradicionalno najviše išli u BiH (18,8 posto) te u Italiju (15,7 posto), Austriju (11,4 posto) i Sloveniju (10,4 posto). Preračunato iz postotaka u brojke, u BiH je ostvareno 376 tisuća putovanja, a u Italiju 314 tisuća.
Pritom je, prema podacima DZS-a, osobni automobil bio najzastupljenije prijevozno sredstvo na privatnim višednevnim putovanjima i unutar Hrvatske i u strane zemlje. Automobil je bio prijevozno sredstvo u 52,1 posto ili milijun putovanja u inozemstvo, avion u 27 posto putovanja (537 tisuća), a autobus u 16,8 posto (333 tisuće) putovanja.
Italija uz BiH najčešće odredište hrvatskih turista
I dok se u BiH, Austriju ili Sloveniju najlakše i najčešće putuje automobilom ili autobusom, u Italiju, koja je drugo najčešće inozemno odredište hrvatskih turista, osim cestom ili zrakom može se stići i morskim putem. Naravno, neusporedivo najbrže je putovanje avionom. U drugim slučajevima, ako nema prijeke potrebe putovati automobilom ili autobusom, putovanje brodom preko Jadrana značajno skraćuje putovanje, naročito ako su krajnja odredišta središnja ili južna Italija.
Zadar i Split povezani su brodskim linijama s Anconom, Split i Dubrovnik s Barijem, a Pula, Rovinj, Poreč i Umag s Venecijom.
Iz Zadra u Anconu
Putovanje katamaranom Jelena (na slici ispod) s kapacitetom za prijevoz 400 putnika traje četiri sata. Cijena jednosmjerne karte za odrasle je 100 eura, za djecu od 3 do 12 godina 50 eura, a za mlađe od 3 godine - 15 eura
Kako je povodom uvođenja te linije Jadrolinija navela u objavi na Facebooku, iz Ancone se potom za četiri sata vlakom stiže do Rima, do Bologne za dva sata, a do Riminija na talijanskoj jadranskoj rivijeri za 45 minuta.
U Anconu i iz Splita
U Anconu se, ali trajektom koji prevozi i motorna vozila, može stići i iz Splita. U vrhu turističke sezone do 1. rujna polasci iz Splita su utorkom u 10 i srijedom u 20 sati. Plovidba utorkom traje devet sati, a srijedom 11 sati. Trajekt iz Ancone za Split isplovljava utorkom u 22 i četvrtkom u 10 sati. Na istoj liniji tijekom ljetne sezone prometuje i trajekt talijanskog brodskog prijevoznika SNAV. Iz Ancone kreće ponedjeljkom, srijedom i petkom u 19.30, subotom u 21.30, dok iz Splita za Anconu kreće utorkom, četvrtkom i nedjeljom u 19,30 i subotom u 10 sati. Putovanje traje deset i pol sati.
Jednosmjerna karta za odraslu osobu trajektom Jadrolinije košta 97 eura, a trajektom SNAV-a 110 eura. Prijevoz vozila košta 110 eura (Jadrolinija) i 130 eura (SNAV). Četveročlana obitelj s dvoje djece mlađe od 12 godina i automobilom platit će vožnju trajektom do Ancone ili obrnuto između 460 i 520 eura, ovisno o kojem od dva prijevoznika je riječ.
Iz Splita i Dubrovnika do Barija
I do Barija na jugu Italije trajektom se može stići iz Splita ili Dubrovnika. Jadrolinijin trajekt koji povezuje Split i Bari plovi četvrtkom s polaskom u 22 sata, a iz Barija u Split plovi ponedjeljkom u 21 sat. Putovanje traje deset sati.
Iz Dubrovnika u Bari tijekom srpnja i prve polovice kolovoza trajekt Dalmacija (na slici ispod) inače najveći bord u Jadrolinijinoj floti, isplovljava triput tjedno - ponedjeljkom u 11 sati, a petkom i subotom u 22 sata. Od 17. do 31. kolovoza iz Dubrovnika isplovljava ponedjeljkom subotom i nedjeljom u 11 sati. Iz Barija za Dubrovnik u vrhu sezone trajekt isplovljava petkom, subotom i nedjeljom u 11 sati, a u drugoj polovici kolovoza petkom u 21 te subotom i nedjeljom u 22 sata.
Jednosmjerna karta za odraslog putnika u turističkoj sezoni iz Splita košta 100 eura, a iz Dubrovnika 105 eura, a s automobilom je to 222 eura iz Splita i 232 iz Dubrovnika. Četveročlana obitelj s dvoje djece i automobilom plovidbu do Barija u jednom smjeru platit će 477 eura iz Splita, a 500 eura iz Dubrovnika.
Iz Istre u Veneciju
Iz Istre svakodnevno plove katamarani u Veneciju i obratno. Katamaran Pula – Venecija vozi tijekom ljetne sezone od svibnja do listopada svakoga dana osim nedjelje s polaskom u 7 sati, dok iz Venecije kreće utorkom, četvrtkom i subotom u 16.30 sati, a ponedjeljkom, srijedom i petkom u 17 sati. Putovanje u jednom smjeru traje između tri i pol i četiri sata. Iz Rovinja su polasci ponedjeljkom, srijedom i petkom u 8.15 sati, a iz Venecije u 17 sati.
Iz Poreča u vrhuncu sezone svim danima osim ponedjeljkom također plovi katamaran u Veneciju - utorkom, četvrtkom, petkom i nedjeljom s polascima u 7.30, a srijedom i subotom u 6.30 sati. Iz Umaga su polasci u Veneciju samo srijedom u 7.30 sati.
Cijene jednomjernih karata usred turističke sezone, prema cjeniku koji se može pogledati OVDJE, iz Poreča i Umaga su 89 eura za odrasle i 44,50 eura za djecu, dok su karte iz Rovinja i Pule 94 eura za odrasle i 47 eura za djecu.
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