Kako je jedan rastavljeni stol promijenio industriju namještaja

Alla Hetman on Unsplash

Ponekad je za veliku poslovnu revoluciju dovoljna sasvim obična situacija. Upravo se to dogodilo 1956. godine kada zaposlenik IKEA-e Gillis Lundgren nije uspio ugurati stol u automobil. Umjesto da potraži veće vozilo, jednostavno je skinuo noge sa stola i spakirao ih uz ploču. Taj naizgled beznačajan potez postao je temelj poslovnog modela koji je promijenio svjetsku industriju namještaja.

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Danas IKEA posluje u oko 400 robnih kuća diljem svijeta, a koncept ravnog pakiranja koriste gotovo svi veliki proizvođači namještaja.

Ideja koja je nastala iz praktičnog problema

Lundgren je trebao kupcu isporučiti stol pod nazivom Lövet, no pokazalo se da sastavljen ne stane u automobil. Rastavio je stol i bez problema ga prevezao, piše N1 BiH.

Osnivač IKEA-e Ingvar Kamprad odmah je prepoznao potencijal takvog rješenja. Shvatio je da bi se sav namještaj mogao prevoziti rastavljen, u ravnim paketima, čime bi se znatno smanjili troškovi prijevoza i skladištenja.

Plaćanje "zraka" postalo je prošlost

Glomazni komadi namještaja zauzimaju mnogo prostora, a velik dio tog prostora zapravo čini prazan zrak unutar ormara, stolica ili fotelja.

Ravno pakiranje omogućilo je da se u isti kamion utovari višestruko više proizvoda, što je značajno smanjilo troškove logistike.

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Istodobno, kupci su sami preuzimali namještaj i sastavljali ga kod kuće, pa više nije bilo potrebe za skupom dostavom i montažom.

Kamprad je često ponavljao jednostavno načelo: ako kupac preuzme dio posla, proizvod može biti jeftiniji.

IKEA je počela kao prodaja putem kataloga

Iako se danas IKEA povezuje s velikim robnim kućama, tvrtka je u početku poslovala potpuno drukčije.

Ingvar Kamprad osnovao je IKEA-u 1943. godine sa samo 17 godina. Naziv tvrtke sastavio je od svojih inicijala te naziva obiteljske farme Elmtaryd i sela Agunnaryd u južnoj Švedskoj.

Prije nego što se posvetio namještaju, još kao dječak prodavao je šibice, sjemenje, božićne ukrase i olovke. Namještaj je počeo nuditi početkom 1950-ih putem kataloga, a prvi IKEA-in katalog objavljen je 1951. godine. Kasnije je postao jedna od najtiskanijih publikacija na svijetu s više od 200 milijuna primjeraka godišnje.

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Prva trgovina otvorena je tek 1958. u Älmhultu, dvije godine nakon što je osmišljen koncept ravnog pakiranja, dok je samoposlužni način kupnje uveden 1971. godine.

Kamprad je bio poznat po skromnom načinu života

Unatoč tome što je postao jedan od najbogatijih ljudi na svijetu, Kamprad je ostao poznat po štedljivosti.

Godinama je vozio stari Volvo, putovao ekonomskom klasom i kupovao odjeću na sajmovima i buvljacima. Govorio je kako najviše voli razgovarati s prodavačima u trgovinama jer upravo oni najbolje poznaju potrebe kupaca.

Takav odnos prema troškovima prenio je i na poslovanje tvrtke, inzistirajući na racionalnom upravljanju novcem.

Alla Hetman on Unsplash

Kontroverze iz prošlosti

Kampradova biografija nije bez kontroverzi. U mladosti je bio povezan s krajnje desnim političkim krugovima u Švedskoj, zbog čega se kasnije javno ispričao.

Veći dio života proveo je u Švicarskoj, gdje je živio ponajprije zbog povoljnijeg poreznog sustava. U domovinu se vratio 2014. godine, a preminuo je 2018. u 91. godini života.

Danas IKEA posluje u pedesetak zemalja svijeta s oko 400 robnih kuća, koje godišnje posjeti gotovo milijarda ljudi. A stol koji nije stao u automobil i dalje postoji – pod izmijenjenim nazivom – kao simbol ideje koja je zauvijek promijenila način na koji kupujemo i prevozimo namještaj.