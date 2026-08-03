POVOLJAN PERIOD
Kolovoz će biti njihov mjesec: Ova tri horoskopska znaka ulaze u najsretniji dio godine
Astrolozi predviđaju da će kolovoz 2026. za tri horoskopska znaka biti razdoblje sreće, novih prilika i osjećaja da se stvari napokon slažu na svoje mjesto.
Nebo je tijekom ovog mjeseca prepuno povoljnih astroloških aspekata – Venera 6. kolovoza ulazi u Vagu i donosi više sreće u ljubavi, odnosima i suradnjama, dok se 9. kolovoza Merkur pridružuje Suncu i Jupiteru u Lavu, dodatno jačajući optimizam, samopouzdanje i mogućnost ostvarivanja velikih ideja.
Mladi Mjesec i pomrčina Sunca u Lavu 12. kolovoza označavaju početak potpuno novog životnog poglavlja. Zatri znaka Zodijaka upravo će kolovoz biti razdoblje u kojem će najlakše ostvariti svoje ciljeve.
Škorpion
Pred Škorpionima je jedan od najuspješnijih mjeseci u 2026. godini. Sav trud koji su ulagali proteklih mjeseci konačno bi mogao donijeti konkretne rezultate, a mnogi pripadnici ovog znaka mogli bi napraviti velik iskorak u karijeri.
Ovo je razdoblje u kojem će biti primijećeni, cijenjeni i prepoznati zbog svog rada. Nekima se otvara mogućnost napredovanja ili važnog poslovnog projekta, dok bi drugi mogli steći veću popularnost i pažnju javnosti, osobito ako se bave društvenim mrežama, medijima ili kreativnim poslovima.
Posebno važan trenutak dolazi oko 12. kolovoza, kada pomrčina Sunca u Lavu aktivira polje karijere i profesionalnog razvoja. Tada bi se mogla otvoriti vrata koja su dugo čekali, pa ne bi trebali oklijevati prihvatiti izazove i pokazati svoje sposobnosti.
Kolovoz donosi potvrdu da se upornost isplati.
Ovan
Za Ovnove će kolovoz biti jedan od najljepših mjeseci kada je riječ o ljubavi, druženju i uživanju u životu. Ulazak Venere u Vagu 6. kolovoza aktivira njihovo polje partnerstva i donosi više romantike, sklada i novih poznanstava.
Slobodni Ovnovi mogli bi upoznati osobu koja će im potpuno promijeniti pogled na ljubav. Oni koji su u vezi mogu očekivati više bliskosti, zajedničkih planova i lijepih trenutaka s partnerom.
No sreća neće biti ograničena samo na ljubavni život. Društveni raspored bit će ispunjen pozivima, putovanjima, proslavama i novim poznanstvima. Ovnovi bi tijekom kolovoza mogli biti među najpopularnijim znakovima, a upravo kroz nova iskustva i kontakte mogu im se otvoriti i poslovne prilike.
Što više budu izlazili iz svoje rutine, to će im se otvarati više vrata.
Vaga
Kolovoz za Vage označava početak potpuno novog ciklusa. Venera 6. kolovoza ulazi u njihov znak i donosi više samopouzdanja, privlačnosti i osjećaj da se stvari napokon okreću u njihovu korist.
Ako već neko vrijeme rade na važnom projektu ili pokušavaju ostvariti profesionalni cilj, sada bi mogli vidjeti prve velike rezultate. Mnoge Vage konačno će dobiti potvrdu da su na pravom putu.
Istodobno, ljubavni život postaje bogatiji i zanimljiviji. Privlače pažnju gdje god se pojave, lako sklapaju nova poznanstva, a postojeće veze postaju stabilnije i iskrenije.
Najvažnije je da ne ostanu u zoni komfora. Kolovoz ih nagrađuje svaki put kada se usude napraviti prvi korak, prihvatiti poziv, upoznati nove ljude ili izaći iz svakodnevice.
Uz podršku Venere u svom znaku, kao i snažnu energiju Sunca, Merkura i Jupitera u Lavu, upravo bi Vage mogle biti među najvećim miljenicima zvijezda tijekom cijelog kolovoza.
NAPOMENA: Horoskop je isključivo zabavnog karaktera te ne predstavlja znanstveno utemeljene činjenice niti prognoze.
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