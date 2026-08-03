kako ih spasiti?
Kako njegovati prijateljstva u odrasloj dobi kad svi nemaju vremena?
Kalendar je pun. Posao, djeca, obveze koje se gomilaju poput rublja koje nikad ne stignete složiti. Jedne večeri, dok listate fotografije na telefonu, naiđete na snimku s prijateljem kojeg niste vidjeli dvije godine. Pitate se kamo je nestalo vrijeme, a zapravo se pitate kamo je nestalo to prijateljstvo.
Prema istraživanju koje prenosi Business Insider, odrasli sve teže pronalaze prostor za njegovanje platonskih veza jer ih posao, obitelj i svakodnevne obveze jednostavno gutaju. Prijateljstva u odrasloj dobi ipak nisu luksuz koji si dopuštamo kad nam preostane vremena. Ona su temelj mentalnoga zdravlja i otpornosti na stres, tihi oslonac koji nas drži uspravnima kad sve ostalo zaškripi. Razlika između osobe koja tešku godinu prolazi sama i one koja ima kome se javiti u devet navečer često nije u okolnostima, nego u odnosima koje smo godinama gradili, a onda zapustili.
Zašto prijateljstva blijede baš kad nam najviše trebaju
U trenutku kad smo preopterećeni najmanje vremena ulažemo upravo u ljude koji bi nam mogli pomoći nositi se s tim opterećenjem. Dr. Smith, psiholog kojega citira Business Insider, kaže da su podržavajući odnosi presudni jer pomažu prebroditi teške trenutke. Prijateljstvo nije dodatak životu, nego dio sigurnosne mreže koju prvu žrtvujemo kad raspored postane gust, baš kao i auto koji vozimo dok ne zaškripi umjesto da ga redovito održavamo.
Dio problema leži u tome što prijateljstvo, za razliku od posla ili obiteljskih obveza, rijetko ima rok. Nitko nas neće pozvati na sastanak ako tjedan dana ne odgovorimo na poruku. Ta odsutnost posljedica olakšava odgađanje, sve dok odgađanje ne postane navika, a navika tišina koja traje mjesecima.
Vrijeme bez pretvaranja druženja u obvezu
Najveća zabluda o odraslim prijateljstvima glasi da ona zahtijevaju velike geste: večere u restoranima, putovanja, planove koje treba uskladiti s pet različitih kalendara. The Guardian, prema dostupnim izvorima, ističe suprotno. Redovito provedeno vrijeme s prijateljima ključno je za jačanje veze, a to vrijeme ne mora biti formalno. Ponekad je dovoljno sjesti na nečiji kauč i popiti šalicu čaja.
Na društvenim se mrežama sve češće spominje takozvano ležerno druženje, trenuci bez plana i bez pritiska da se sve organizira do u detalje. Ta ideja vraća prijateljstvo onome što je oduvijek bilo, a to je dijeljenje vremena, a ne dijeljenje savršeno isplaniranoga događaja. Umjesto da čekate slobodnu subotu za pravo druženje, pošaljite prijatelju poruku može li navratiti na pola sata dok kuhate večeru. Takav neformalan susret zna popraviti dan više nego što biste očekivali.
Zanimljivo je koliko se lako zaboravlja da su neka od najtrajnijih prijateljstava u djetinjstvu i mladosti nastala upravo iz takvih sitnih, neplaniranih trenutaka, a ne iz pažljivo organiziranih druženja. Odrasli tu lakoću često pokušavaju ponovno stvoriti formalnim dogovorima, pa se onda čude zašto im to ne uspijeva.
Pouzdanost gradi ono što nijedna poruka ne može
Postoji razlog zašto neka prijateljstva traju desetljećima, dok druga isparavaju nakon nekoliko mjeseci tišine. WebMD navodi da pouzdanost izravno jača vezu jer sigurnost da se prijatelj na vas može osloniti postaje temelj na kojem se gradi sve ostalo.
To znači ne otkazivati planove u zadnji čas bez ozbiljna razloga, doći na vrijeme i učiniti ono što ste obećali. Znači i čuvati ono što vam je prijatelj povjerio. Mala nedosljednost ovdje i mala izdaja ondje polako oduzimaju odnosu temelj. Pouzdanost ne traži velik trud, nego dosljednost, a te se dvije stvari lako zamjenjuju.
Sigurno mjesto bez osude
Svatko od nas ima dane kad mu je jednostavno potrebno nekomu nešto reći, a da ga pritom nitko ne pokušava popraviti. Mac Stanley Cazeau, terapeut za parove kojega citira WebMD, objašnjava da je uloga sigurnoga mjesta na kojem prijatelj može podijeliti misli i emocije bez osude ključna za njegovo mentalno zdravlje. Kad vam prijatelj priča o problemu, oduprite se nagonu da odmah ponudite rješenje. Slušanje bez prekidanja i bez nezatraženih savjeta gradi povjerenje brže od bilo koje geste.
Mnogi ljudi, pokušavajući pomoći, postižu suprotno. Prebrzo prelaze na rješenje, prije nego što su uopće razumjeli problem, pa prijatelj s razgovora ode s osjećajem da nije bio saslušan, nego ispravljen. Pitanje poput onoga želi li sugovornik savjet ili samo nekoga tko će ga saslušati zna otvoriti prostor koji inače ostaje zatvoren.
Trud mora ići u oba smjera
Ravnoteža se u prijateljstvu rijetko postiže slučajno. Smith naglašava da odnos ne smije biti jednostran i da prijateljstvo ne funkcionira ako vas netko zove samo kad mu nešto treba, a inače šuti. Odnos u kojem jedna strana stalno daje, a druga samo prima, prije ili poslije puca pod vlastitom težinom.
Cazeau savjetuje nešto naizgled sitno, a zapravo presudno, a to je da prijatelju kažete koliko vam znači. Ne treba čekati prigodu, rođendan ili svadbu. Ako se ne možete vidjeti uživo, poziv ili duža poruka mogu premostiti udaljenost koju kalendar nameće.
Razgovor koji ne ostavlja prostora za nagađanje
Koliko ste puta pretpostavili da prijatelj zna kako se osjećate, da biste poslije shvatili da ste ga ostavili da nagađa? Smith to objašnjava jasno. Koliko god dugo poznavali nekoga, ta osoba ne može čitati misli. Izgovoriti ono što vas muči i reći kako se zbog nečega osjećate nužno je kako bi obje strane znale što se događa i kako bi po potrebi prilagodile ponašanje.
Otvorena komunikacija nije isto što i prigovaranje. Riječ je o navici da se osjećaji i očekivanja imenuju prije nego što se pretvore u tihu ogorčenost koja odnos razara iznutra.
Granice koje jačaju vezu
Mnogi granice povezuju s hladnoćom ili distancom, no Smith tvrdi suprotno. Zdrave granice nisu samo zaštita jer nas uče i kako se odnositi prema drugima. Kad prijatelju kažete da vam određeno ponašanje ne odgovara ili da vam u nekom trenutku treba prostor, ne razarate prijateljstvo, nego postavljate temelje poštovanja na kojima odnos može rasti dugoročno. Prijatelj tada zna na čemu je, pa nesporazumi nemaju priliku tinjati mjesecima.
Granice se mijenjaju s godinama, pa ono što je nekad bilo prihvatljivo, na primjer, poziv u ponoć zbog hitne rasprave, u drugoj fazi života više ne mora biti. Reći to naglas, umjesto da šutke izbjegavate poziv, čuva odnos umjesto da ga polako troši.
Primjer iz svakodnevice
Zamislite dvije prijateljice, obje zaposlene na puno radno vrijeme, jednu s djecom, drugu bez njih. Nekoć su se viđale svaki tjedan, a sada jedva svaka dva mjeseca. Umjesto da odustanu, dogovorile su nešto jednostavno, petnaestominutni poziv svake nedjelje navečer, bez obzira na to koliko bio kratak ili kaotičan. Ta je mala redovita gesta održala vezu živom tijekom godina koje bi je inače mogle ugasiti.
Slični se obrasci pojavljuju i izvan ovoga primjera. Skupina prijatelja s fakulteta koja se nekad viđala svaki tjedan danas se možda okuplja tek nekoliko puta godišnje, ali zajednička grupa za poruke, u kojoj se dijele sitnice iz svakodnevice, drži ih povezanima tijekom cijele godine. Vrijeme za prijateljstva nikad neće samo ostati, nego ga treba svjesno izdvajati, a oni koji to nauče tijekom odrasle dobi otkriju da im upravo ti odnosi, izgrađeni malim i dosljednim koracima, pružaju najviše oslonca kad život postane težak.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare