Kako njegovati prijateljstva u odrasloj dobi kad svi nemaju vremena?

Prema istraživanju koje prenosi Business Insider, odrasli sve teže pronalaze prostor za njegovanje platonskih veza jer ih posao, obitelj i svakodnevne obveze jednostavno gutaju. Prijateljstva u odrasloj dobi ipak nisu luksuz koji si dopuštamo kad nam preostane vremena. Ona su temelj mentalnoga zdravlja i otpornosti na stres, tihi oslonac koji nas drži uspravnima kad sve ostalo zaškripi. Razlika između osobe koja tešku godinu prolazi sama i one koja ima kome se javiti u devet navečer često nije u okolnostima, nego u odnosima koje smo godinama gradili, a onda zapustili.